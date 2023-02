"C'est quoi ce bordel ?" : Julien Cohen s'agace après une "grosse discussion" avec sa fille de 17 ans

Julien Cohen a eu le plaisir de devenir père à trois reprises dans sa vie. L'ex-acheteur d'Affaire conclue a d'abord eu ses aînés Carla et Zacary avec sa première femme Marie-Laure. Puis, une autre fille prénommée Nina (17 ans), fruit de ses amours avec son épouse depuis vingt-ans, Karine. Avec elle, il forme une belle famille recomposée puisqu'elle a eu de son côté trois premiers enfants : Jordan, Carla et Aaron.

La paternité, Julien Cohen s'y connaît donc bien. Mais avec le temps, il est obligé de constater que les choses ont bien changé. "Aujourd'hui, j'ai eu une grosse discussion avec ma fille. Elle a 17 ans, elle passe le bac au mois de mars", a-t-il commencé à travers une vidéo postée sur Instagram ce mardi 14 février. Et de rapporter leur discussion : "Elle me dit : 'papa voilà, c'est Parcoursup. Je dois faire mes choix d'études'. 'Et il y a combien de choix à faire ?', elle me dit 10". Un nombre qui a fait halluciner l'homme aux lunettes bleues car selon lui, cela empêcherait les plus jeunes de véritablement cibler la carrière dont ils rêvent.

Nos gosses deviennent de plus en plus cons

La preuve, sa fille adolescente est complètement perdue. "Qu'est-ce que tu veux faire ?", lui a demandé son père. "De l'hôtellerie, hôtesse de l'air, naturopathe...", lui a-t-elle listé, reconnaissant finalement ne pas bien savoir ce qu'elle voulait faire de sa vie. "C'est 40 métiers différents, c'est quoi ce bordel ?", s'agace alors Julien Cohen face à cette situation. "Je crois que c'est le bordel dans la tête de nos gosses, à force de leur donne 10.000 choix différents, ils ne font plus rien. Ils font le mauvais choix et deux ans plus tard, ils se rendent compte qu'ils ne voulaient pas faire médecin mais avocat. C'est arrivé dans ma famille donc je sais de quoi je parle. Au final, c'est des frustrés quoi...Est-ce que c'est bon pour le moral des gosses de leur donner autant d'ouvertures ? Tout ça pour leur dire non, parce qu'au final les gosses qui ont eu leur premier choix, c'est l'élite, qui ont été choisis à Henri IV, parce que les parents ont été pris et que tu as eu la chance d'être poussé au cul toute ta jeunesse. Mais pour le commun des mortels, la plupart du temps, c'est frustration sur frustration. Donc c'est pas terrible terrible", regrette-t-il.