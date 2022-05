Julien Cohen a marié sa fille Carla ! Des photos dévoilées, la jeune femme magnifique dans sa robe

Julien Cohen a eu le plaisir de devenir père à trois reprises dans sa vie. Le plus célèbre des brocanteurs de France 2 a d'abord eu ses aînés Carla et Zacary avec sa première femme Marie-Laure. Puis, une autre fille prénommée Nina (15 ans), fruit de ses amours avec son épouse depuis vingt ans, Karine. Avec elle, il forme une belle famille recomposée puisqu'elle a eu de son côtés trois premiers enfants, Jordan, Carla et Aaron. Et toute la tribu a eu l'occasion de se réunir pour un grand événement ce vendredi 27 mai 2022, à savoir le mariage de Carla !



C'est Julien Cohen qui a vendu la mèche sur sa page Facebook en postant quelques photos du grand jour. On y découvre sa fille artiste, magnifique dans une robe en dentelle en partie transparente, au décolleté plongeant et aux épaules dénudées. Son papa était de son côté radieux et a brillé d'élégance dans un costume bleu accompagné d'une chemise blanche sans cravate. En légende de cette publication, il a glissé un tendre message témoignant de sa fierté. "Après l'avoir vu naître, l'avoir emmené à l'école, en voyage dans de multiples pays, grondé, consolé et éduqué du mieux que j'ai pu, il ne me restait qu'à la conduire à sa cérémonie de mariage", lit-on. Et pour lui de conclure : "Tous mes voeux de bonheur à Carla et Lucio Parrillo."