"C'est surtout ça qui est flippant" : Diana Blois (Familles nombreuses) évoque l'opération de sa fille Juliette

Le grand jour approche pour Juliette Blois (4 ans et demi), que l'on peut suivre avec le reste de sa famille dans Familles nombreuses, la vie en XXL (TF1). La fille de Diana et Gérôme va subir une opération des oreilles le vendredi 8 avril 2022. A un jour du grand moment, sa maman a souhaité poster un long message sur le sujet pour expliquer la situation.

Diana et Gérôme Blois sont à la tête d'une famille recomposée de 9 enfants. D'une première union, la charmante brune a eu Anaïs, Clara, Mathéo, Ilona, Ethan et les jumelles Lola et Sarah. De son côté, le père de famille a eu Louane. Et ensemble, ils ont agrandi la famille avec la venue de la petite Juliette il y a bientôt cinq ans. Et cette dernière s'apprête à vivre un moment particulier.

Demain, la fillette sera hospitalisée comme l'a rappelé Diana en légende d'un diaporama photos de Juliette. Après avoir expliqué que le rendez-vous était fixé à 8 heures du matin à la clinique, elle a précisé : "C'est surtout ça qui est flippant en fait, le lever va être dur." Pour l'heure, la petite fille n'est pas inquiète et est prête pour ce qui l'attend. Il faut dire que Gérôme et son épouse l'ont bien préparée afin qu'elle ne stresse pas : "Je l'ai rassurée au max en lui expliquant tout ce qui allait se passer."

Diana Blois a ensuite rappelé que Juliette allait se faire poser des "petits diabolos" dans les oreilles et subir "une diminution des végétations". "Elle a des poches sur ses tympans qui se collent sur les osselets à l'arrière pour parler un peu technique, d'où le fait qu'elle entend mal. Chose que l'on a découverte il y a peu de temps suite à la visite du médecin de pmi à l'école ! (...) On va avoir une Juliette toute neuve. Une Juliette grandie sûrement puisque le fait d'entendre mieux l'aidera à mieux articuler (je vais définitivement devoir dire au revoir à mon BÉBÉ). (...) Alors oui c'est une opération bénigne qui se passe bien la plupart du temps, mais c'est tout de même une anesthésie générale et forcément, on a juste hâte que ce soit passé et de récupérer notre Juliette au top de sa forme", a-t-elle poursuivi.

En attendant de se rendre à la clinique, Diana et Gérôme Blois ont prévu de lui faire des bouchons sur-mesure pour la douche, la plage ou la piscine. Ils ont aussi fait le plein de glace au chocolat pour la réconforter.