"C'est très douloureux" : M. Pokora a fait disparaître ses nombreux tatouages dans le cou

Si M. Pokora est avant tout connu pour sa musique, ses tatouages font également partie du personnage. D'ailleurs, la plupart de ses fans ont dû remarquer qu'il en avait de moins en moins sur le cou. C'est normal, car il se fait retirer un certain nombre d'entre eux sur cette zone depuis quelques années. En 2016, il apparaissait sur son compte Instagram avec un pansement dans le cou. "Bye Bye Tattoo", écrivait-il dans la légende de cette publication. Pour les enlever, il a recours à des traitements au laser.

Un processus qui est loin d'être une partie de plaisir, comme il l'a si bien rappelé ce lundi 7 novembre dans l'émission En aparté. "J'en avais dans le cou que j'ai enlevés au laser. Il y a une petite fleur mais j'avais des roses, des flammes qui montaient. J'en ai enlevés, ça fait très très mal, c'est très douloureux", a déclaré l'ami d'Omar Sy. "Et pourquoi on les enlève ? Passé un certain âge ?", lui a alors demandé Nathalie Levy, la journaliste qui l'interviewait.

Réfléchissez-bien

Ce à quoi le papa d'Isaiah et Kenna, nés de son union avec Christina Milian, a répondu : "Ça fait un peu discours de vieux con de dire aux jeunes : 'réfléchissez-bien' (...) Moi je me retrouve à le dire maintenant aux jeunes qui veulent se faire tatouer : 'réfléchis-bien, prends le temps, va sur des parties qui ne sont pas trop gênantes". Il en a ainsi profité pour évoquer son expérience personnelle avec les tatouages afin de les sensibiliser au mieux.

"Moi j'ai voulu très vite être très tatoué et en fait, j'ai fait un peu tout et n'importe quoi. J'ai assez vite regretté. Je me sentais un peu prisonnier, c'était un peu gênant, je ne pouvais jamais avoir l'air de quelqu'un non tatoué. C'est pour ça que j'ai fait enlever ce qui dépassait de la chemise", a révélé l'artiste de 37 ans, qui faisait récemment son retour dans la musique avec un nouvel album intitulé Épicentre.

À noter que ce traitement au laser qui consiste à se faire retirer des tatouages est devenu très courant, même chez les plus jeunes, à l'image de la top model Thylane Blondeau, qui a déjà montré ses multiples séances à ses abonnés sur Instagram.