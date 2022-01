"C'est très très dur pour ma femme" : Vincent Queijo s'exprime après l'accouchement prématuré de Rym

Rym Renom ne s'imaginait sans doute pas donner naissance aussi tôt. La candidate de télé-réalité aurait dû accueillir son deuxième enfant dans plusieurs semaines mais ce dernier a finalement pointé le bout de son nez prématurément, mardi 18 janvier 2022. Cet accouchement très avancé est la conséquence directe à la pré-éclampsie qui s'est déclarée en cours de grossesse, une maladie provoquant une tension artérielle élevée et qui entraîne la présence de protéines dans les urines ainsi que des symptômes gênants pour la maman et une croissance ralentie pour le bébé.

C'est Vincent Queijo qui a annoncé la nouvelle sur ses réseaux sociaux, sans toutefois révéler le prénom du nouveau-né ni même son sexe. Et c'est encore lui qui a rassuré les internautes ce mercredi, sa belle fiancée étant toujours à l'hôpital. "Depuis hier, je n'ai pas donné de nouvelles désolée. Rym va bien, Rym est complètement déconnectée du monde extérieur, elle est avec son enfant et reste auprès de son enfant tout le temps, et s'en occupe comme d'habitude à la perfection, a-t-il confié. Les nouvelles sont plutôt positives ce matin. On reste sur nos gardes naturellement. J'ai plus ou moins le moral, je sors de l'hôpital, j'ai pu vraiment rencontrer mon enfant et faire un peau à peau avec lui. Je suis vraiment très heureux."

Vincent Queijo garde donc le moral même s'il avoue qu'il n'est pas évident d'être séparé d'une partie de sa famille. Il se concentre toutefois sur l'essentiel, à savoir qu'il est encore une fois papa. "Aujourd'hui, plus que jamais, je commence à réaliser que j'ai deux enfants. C'est quand même assez incroyable. C'est impressionnant pour moi qui il y a trois ans était tout seul, c'est génial", s'est-il enthousiasmé.

Pour Rym Renom, il est en revanche plus difficile de se réjouir comme il l'a souligné. Heureusement, Vincent Queijo a le remède parfait pour la faire sourire. "On a permis à Maria-Valentine de rencontrer, je ne vous le dis pas, son petit frère ou sa petite soeur. Vous saurez tout en temps et en heure. Et puis, le fait que Rym ait pu voir Maria-Valentina ça lui a fait beaucoup de bien parce que c'est très très dur pour ma femme d'être à l'hôpital", a-t-il déclaré.