Vincent Queijo et Rym Renom : leur 2e bébé né prématurément, la maman et l'enfant sous surveillance

C'est une nouvelle vie que peuvent entamer Vincent Queijo et Rym Renom. Ce mardi 18 janvier 2022, les anciens candidats de télé-réalité ont annoncé une magnifique nouvelle : leur deuxième enfant est né. Ce bébé dont le sexe n'est pas révélé a pointé le bout de son nez un peu en avance, alors que la jeune maman était dans son huitième mois de grossesse. Ce bébé complète la famille un an et demi seulement après l'arrivée de leur aînée, la belle Maria-Valentina.

Peu après la naissance de bébé, l'heureux papa donne des nouvelles en story sur Instagram. "Il y a eu des petites complications qui ont entrainé la naissance de mon deuxième enfant. Grâce à Dieu tout se stabilise mais mon enfant est en soins. Il est surveillé avec la maman qui se repose. Ce n'est pas facile", lance Vincent Queijo. Et de donner plus de détails : "Je vais voir ma femme et mon enfant tous les jours à l'hôpital et je continuerai. Mon enfant est né prématurément, ça arrive à beaucoup d'enfants mais c'est juste qu'il y a eu des complications."

Rappelons que quelques jours avant la naissance de bébé, Rym indiquait souffrir d'une pré-éclampsie, une maladie de la grossesse provoquant une tension artérielle élevée et qui entraîne la présence de protéines dans les urines. Une complication qui entraîne des symptômes gênants pour la maman et une croissance ralentie pour le bébé. D'où le choix médical d'un déclenchement...

Rym et Vincent Queijo, une nouvelle vie à quatre

C'est au mois d'août 2021 que Vincent Queijo et Rym Renom ont créé la surprise en révélant attendre leur deuxième enfant alors qu'ils se trouvaient en vacances au Maroc. "Et voilà la bonne nouvelle ! On est super super heureux vraiment. J'ai hâte de partager avec vous tout ce que j'ai dans mon coeur, parce que j'en ai vraiment besoin. Je gardais ça et je n'en pouvais plus !", annonçaient-ils sur leurs réseaux en dévoilant une première échographie.

Ce secret levé, Rym pouvait alors s'épancher sur sa nouvelle grossesse, laquelle s'est révélée compliquée lors des premiers mois. "Je suis très fatiguée, j'ai la tension très très très basse, j'ai fait des crises de tachycardie...", confiait-elle. La jolie espagnole avait même fini par se rendre à l'hôpital. "Je n'arrivais plus à gérer, du coup je suis allée aux urgences, parce que sincèrement, je n'avais plus la force de marcher, ni de monter les escaliers. J'étais tellement fatiguée, je vomissais tout ce que je mangeais, tout ce que je buvais, même l'eau. C'était vraiment affreux, je ne me sentais pas bien, je n'utilisais plus mon téléphone du coup, toute la petite force qu'il me restait, c'était pour ma fille", avait-elle raconté.

Reste que Rym était plus heureuse que jamais d'attendre ce nouvel enfant, dont le sexe n'a été révélé que sur le tard (ou pas ?). Et pour cause, avec son fiancé Vincent Queijo (qu'elle a épousé cérémonieusement à Bali), elle désiraient enchaîner et que leurs deux enfants aient ainsi des âges rapprochés. Un voeu aujourd'hui réalisé.

Félicitations aux parents !