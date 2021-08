Rym Renom enceinte pour la 2e fois : une grossesse compliquée, elle a dû se rendre aux urgences

C'est le soulagement pour Vincent Queijo et Rym Renom. Jeudi soir, le couple a partagé une grande nouvelle : ils attendent leur deuxième enfant, moins d'un an après la naissance de leur fille Maria-Valentina en septembre 2020. Sur Instagram, ils ont posté un adorable portrait de famille pour l'occasion, avec une échographie du bébé, depuis la maison familiale de la jeune femme à Rabat, au Maroc.

Aussitôt sa grossesse révélée, après quatre mois de secret, Rym Renom s'est confiée sur les débuts très compliqués de celle-ci. "J'ai su que j'étais enceinte à Bali, c'est pour ça aussi qu'on est rentré beaucoup plus tôt à Dubaï, j'étais très fatiguée, vomissements, nausées... Mais cette grossesse-là, je la vis un peu plus difficilement, bien évidemment parce qu'on a un bébé mais aussi parce que je n'arrive pas trop à la gérer. Je suis très fatiguée, j'ai la tension très très très basse, j'ai fait des crises de tachycardie...", a-t-elle listé en story.

La situation est même devenue inquiétante tout récemment puisque Rym a dû se rendre à l'hôpital. "Au Portugal, je n'arrivais plus à gérer, du coup je suis allée aux urgences, parce que sincèrement, je n'avais plus la force de marcher, ni de monter les escaliers. J'étais tellement fatiguée, je vomissais tout ce que je mangeais, tout ce que je buvais, même l'eau. C'était vraiment affreux, je ne me sentais pas bien, je n'utilisais plus mon téléphone du coup, toute la petite force qu'il me restait, c'était pour ma fille", a-t-elle raconté.

Plus de peur que de mal pour la jolie brune qui a toujours pu compter sur sa famille et celle de Vincent Queijo. Et, malgré les inconvénients rencontrés par Rym, cela ne saurait entacher son bonheur intense comme elle le souligne en guise de conclusion : "On est très heureux, on voulait ce deuxième bébé, on voulait enchaîner, j'ai tellement hâte de revivre le petit moment à l'hôpital, j'espère que tout va bien se passer".