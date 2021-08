Vincent Queijo bientôt papa pour la 2e fois ! Rym Renom est à nouveau enceinte

Rym Renom et Vincent Queijo sont aux anges. Le couple attend son deuxième enfant. Déjà parents d'une petite Maria-Valentina (11 mois), ils ont partagé l'heureuse nouvelle sur Instagram. Jeudi 26 août, la future maman s'est saisie de son téléphone portable pour parler à ses abonnés, alors qu'elle se trouvait dans la maison familiale à Rabat, au Maroc. "Et voilà la bonne nouvelle ! On est super super heureux vraiment. J'ai hâte de partager avec vous tout ce que j'ai dans mon coeur, parce que j'en ai vraiment besoin. Je gardais ça et je n'en pouvais plus !", a confié l'ancienne candidate de télé-réalité.

Rym Renom a choisi d'attendre pour avertir sa communauté, le fameux délais des 3 mois. Rien de surprenant pour ceux et celles qui la suivent puisque la femme de Vincent Queijo avait expliqué, en juin dernier, avoir un retard de règles ! "J'ai un retard de règles, aujourd'hui c'est le sixième jour j'ai pas encore mes règles depuis que je suis à Bali. Je vous dis ça parce que depuis mon accouchement, mon cycle est vraiment très très régulier. J'ai toujours mes règles le 3 ou le 4 du mois. Et j'ai jamais eu un retard", affirmait-elle il y a deux mois. A la suite de cela, la maman de Maria-Valentina avait effectué un test de grossesse mais celui-ci était...en indonésien !