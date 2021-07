Rym Renom : La fiancée de Vincent Queijo obligée d'opérer un changement physique à cause de leur fille

En septembre 2020, Vincent Queijo et Rym Renom sont devenus parents pour la première fois. Le couple qui s'est formé sur le tournage de La Villa des coeurs brisés en 2019 a donné naissance à une petite fille appelée Maria-Valentina. Un adorable bambin qui a déjà voyagé à l'autre bout du monde et a vécu à Dubaï et Bali, où ses parents se sont unis selon les coutumes de l'île.

Son arrivée a assurément chamboulé la vie des deux candidats de télé-réalité mais Rym ne s'imaginait sans doute pas devoir faire une concession bien particulière. En story Instagram samedi 3 juillet 2021, la jolie espagnole a confié devoir faire un choix très important à ses yeux : celui de se faire retirer son fameux piercing sur le torse implanté dans la cage thoracique.

Ça va me faire trop mal au coeur

"J'adore ce piercing. C'est mon piercing préféré ! Ça fait plusieurs années que je l'ai, 4 ou 5 ans je pense. Je l'adore, il s'est infecté une seule fois, j'en ai pris soin et je n'ai jamais eu de problème avec", a-t-elle expliqué. Malheureusement, ce petit strass n'est pas tout à fait compatible avec sa vie de maman. Et de poursuivre : "Là il y a un petit souci, Maria elle touche à tout, on joue beaucoup ensemble, et parfois quand je la porte, elle est tellement attirée par le piercing qui brille qu'elle a envie de le prendre et de l'arracher. Et je peux vous dire que ça me fait trop mal. C'est normal, elle a envie de jouer avec, elle a déjà essayé de me l'attraper et de me le tirer, j'ai cru que j'allais m'évanouir, j'ai eu trop trop mal. Du coup maintenant, il est hyper sensible, j'arrive à peine à le toucher parce que c'est presque tous les jours. J'ai trop peur qu'elle me l'arrache et d'avoir une cicatrice super moche."

Ainsi, Rym n'a d'autres choix que de s'en séparer. Une décision qui affecte beaucoup la jeune femme. "Je sais qu'elle ne le fait pas exprès, mais je pense vraiment que je dois l'enlever. Ça va me faire trop mal au coeur, parce que je l'aime trop, je suis vraiment attachée à ce piercing, je le trouve trop beau, il est discret et en même temps ça fait sexy. (...) Sincèrement, je ne me vois pas sans ce piercing. Il me représente, je me sens à l'aise avec", a-t-elle encore confié. Rym relativise toutefois en se disant qu'elle pourra se le refaire une fois que sa fille grandira. Du moins, si elle n'a pas un deuxième bébé avant avec Vincent Queijo, chose qui pourrait bien être en préparation...