Vincent Queijo bientôt papa pour la 2e fois ? Sa chérie Rym, en retard, s'explique

Vincent Queijo s'apprêterait-il à devenir papa pour la deuxième fois ? Le 12 juin 2021, sa fiancée Rym Renom a révélé à ses abonnés ne plus avoir ses règles depuis quelques jours. Ayant pourtant habituellement un cycle régulier, la jeune femme confie : "J'ai un retard de règles, aujourd'hui c'est le sixième jour j'ai pas encore mes règles depuis que je suis à Bali. Je vous dis ça parce que depuis mon accouchement, mon cycle est vraiment très très régulier. J'ai toujours mes règles le 3 ou le 4 du mois. Et j'ai jamais eu un retard."

Impatiente de savoir si elle est à nouveau enceinte, la maman de Maria Valentina (fruit de son amour avec Vincent, née en septembre 2020) a d'ores et déjà acheté plusieurs tests de grossesse. Elle révèle : "Je suis allée acheter un test et le premier test je l'ai mal fait parce que la notice était en indonésien du coup je comprenais rien." Par la suite, Rym a fait un second test qui s'est avéré négatif. Mais l'ancienne candidate de télé-réalité a encore un doute et pense avoir peut-être mal fait son test... En effet, pour maximiser l'efficacité d'un test de grossesse, il est nécéssaire de le faire à jeun le matin avec les premières urines. Or, Rym n'a pas suivi ces recommandations. Pour être totalement sûre de ne pas avoir un "faux négatif", la jolie brune a décidé de refaire un test demain matin à jeun histoire d'être "vraiment vraiment vraiment tranquille".

De son côté, Vincent Queijo semble également soupçonner une deuxième grossesse. Il a confié penser que Rym n'avait "pas bien fait" son test. Ne reste plus qu'à attendre quelques heures avant de savoir si la famille Queijo va s'agrandir !

Pour rappel, Vincent Queijo et Rym Renom se sont rencontrés sur le tournage de la saison 5 de La Villa des coeurs brisés en 2019.