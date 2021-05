Vincent Queijo métamorphosé physiquement : son incroyable avant/après

Vincent Queijo est un nouvel homme. Le 5 mai 2021, le candidat de télé-réalité qui a été révélé au grand public dans Secret Story 7 (2013) a dévoilé son incroyable métamorphose à ses abonnés, sur Instagram. Il y a quelques mois, le fiancé de Rym s'est sérieusement mis au sport. Il a également fait davantage attention à son alimentation. Et ses efforts paient !

Pour preuve, il a dévoilé un impressionnant avant/après en story Instagram (voir diaporama). "J'ai très envie de vous mettre un petit avant/après. J'ai un peu honte de l'avant mais bon, c'est comme ça, c'est normal. J'hésite. Sachant que je ne suis pas du tout satisfait. Je suis à 40% de ce que j'aimerais comme résultat", a-t-il tout d'abord confié. Vincent Queijo s'est finalement jeté à l'eau et il a bien fait. A la suite de sa publication, il a reçu de nombreux messages de félicitations.

Afin de, peut-être, motiver certains de ses abonnés, Vincent Queijo a dévoilé les détails de sa métamorphose : "J'ai fait un rééquilibrage alimentaire, je fais beaucoup de sport, j'ai appris à aimer la muscu. J'ai pris un coach. (...) J'ai aussi des amis avec qui j'ai pu m'entraîner et qui m'ont motivé. Un grand merci à ma femme aussi qui m'a beaucoup soutenu et motivé. Limite parfois, elle m'a fait culpabiliser par rapport à la nourriture et ça m'a aidé dans ma façon de manger." Le beau brun a pris le même coach que Laurent Correia, car il a vu les résultats sur l'époux de Jazz. Et cela lui a donné envie de se surpasser.

Ce changement, Vincent l'a fait pour lui, mais pas que. "Quand je suis devenu papa, je me suis beaucoup laissé aller les trois premiers mois. Et j'ai décidé de changer ça. Il était hors de question que je ne puisse pas courir après ma fille ou que je ne puisse pas la porter parce que j'ai mal au dos. Donc je compte continuer. Aujourd'hui, je fais du sport parce que j'aime ça", a-t-il expliqué. C'est aussi pour le bien de son couple qu'il a pris la décision de se reprendre en main : "J'ai une femme qui est super belle et super bien faite. Je ne peux pas me permettre d'avoir un trop grand écart avec ma femme. Ça voudrait dire que je me laisse aller, que je ne suis plus dans la séduction avec elle. C'est hors de question. Ce n'est pas qu'elle aime les muscles mais si tu te plais, ça va forcément se ressentir dans la relation. Ma femme voit que je me sens bien."

Le chemin est malgré tout encore long pour le papa de Maria-Valentina (7 mois). Comme il l'a dit dès le départ, il ne compte pas s'arrêter ici. Nul doute qu'il continuera à partager son évolution avec ses fans.