Rym Renom enceinte : une maladie se déclare, un accouchement prématuré déjà annoncé

C'est la mine très fatiguée que Rym Renom est apparue sur Instagram, ce dimanche 16 janvier 2022. Enceinte de son deuxième enfant, dont on ne connaît toujours pas le sexe, la fiancée de Vincent Queijo ne passe pas une grossesse sereine puisqu'elle est sujette à une complication non négligeable : la pré-éclampsie. Il s'agit d'une maladie qui peut mettre en danger la vie de la mère et du bébé. Elle se caractérise par une élévation de la tension artérielle et la présence de protéines dans les urines, signe que les reins travaillent... En conséquence, la croissance du bébé est ralentie et la maman développe différents symptômes plus ou moins graves.

"Une nuit compliquée... J'avais mal au dos et la tête. Mon corps est fatigué. J'ai hâte du rendez-vous avec le professeur à l'hôpital qui est spécialiste en pré-éclampsie, a-t-elle confié en story. Comme vous le savez, on m'a annoncé que j'avais une pré-éclampsie, je prends la tension tout le temps, hier soir j'avais la tension haute, mais j'ai attendu un petit peu et elle est revenue normale, du coup je me suis dis que ce n'était pas la peine d'aller à l'hôpital. Je fais attention, demain matin j'ai des analyses, mon gynécologue me suit de très près."

À ce stade de la grossesse, le seul traitement possible pour Rym Renom est l'accouchement avancé. "On m'a annoncé aussi la semaine dernière qu'on devrait me déclencher d'ici quelques semaines. J'ai dû avancer mon rendez-vous avec ce professeur pour qu'il puisse me rassurer et qu'on parle un peu plus sur le sujet", a annoncé la belle Espagnole.

Rappelons que lors de son premier trimestre, Rym Renom avait dû se faire hospitaliser après une grosse chute de tension. Elle reste malgré tout positive et a bon espoir que tout se passe bien au moment de donner naissance à son deuxième enfant. L'ancienne candidate de télé-réalité qui est désormais au casting de Mamans & Célèbres (TFX) est déjà l'heureuse maman d'une petite fille prénommée Maria-Valentina (1 an).