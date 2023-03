"C'est un co*, un méchant" : Gérard Hernandez (Scènes de ménages) atomise un autre comédien bien connu

C'était il y a presque trente ans et pourtant... Gérard Hernandez ne décolère toujours pas. S'il a aujourd'hui trouvé le succès avec le rôle de Raymond dans la série à succès baptisée Scènes de ménages et diffusée depuis 2009 sur M6, il avait aussi décroché un rôle très important dans la pièce de théâtre intitulé Le dîner de cons, en 1993. Pendant trois ans, il s'est produit presque tous les soirs sur la scène du Théâtre des Variétés à Paris. Alors lorsqu'en 1998, l'auteur Francis Veber fait adapter son oeuvre au cinéma, le comédien est persuadé d'être appelé. Mais c'est rapidement la douche froide...

Pour endosser le costume de Lucien Cheval, le contrôleur fiscal, c'est Daniel Prévost qui est retenu et non Gérard Hernandez, qui a pourtant porté le personnage sur les planches pendant trois longues années. Aujourd'hui encore, le comédien "difficile à vivre" selon sa femme, voit rouge. Interrogé par un journaliste de la revue Schnock, dans le cadre du numéro 46, l'acteur franco-espagnol s'est livré sans filtre. "J'ai failli lui casser la gueule ! Ça ne se fait pas ! En plus, je l'ai appris par la presse, mon agent ne m'avait pas prévenu, ni défendu. C'est pour ça que je suis parti d'Artmedia...", a-t-il expliqué avec colère à propos de Francis Veber, célèbre réalisateur de ce classique.

C'est un con

Concernant l'acteur Daniel Prévost, qui a donc pris sa place au sein du casting du film devenu culte, Gérard Hernandez n'a rien à déclarer. À la question de savoir s'ils ont eu des contacts quels qu'ils soient après cette annonce, le comédien est formel. "Aucun, c'est un con, un méchant. Gentil avec les grands, pourri avec les petits...", a-t-il simplement lâché. Preuve que la pilule n'est absolument pas passée, même après toutes ces années...

Aujourd'hui, Gérard Hernandez s'épanouit auprès de la comédienne Marion Game, qui joue le rôle de son épouse Huguette dans la série Scènes de ménages. Il s'est également illustré dans divers téléfilms et au cinéma dans Un crime au paradis (2000) ou encore Fonzy (2013). À noter qu'il a aussi prêté sa voix à de nombreux personnages de films Disney comme Mr Hibou dans Bambi, le charpentier dans Alice au pays des merveilles, Joe le cuisinier dans La Belle et le Clochard, le blaireau dans Rox et Roucky ou encore Eurêka dans La petite sirène...