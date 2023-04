"C'est une catastrophe" : le château des frères Bogdanoff complètement laissé à l'abandon dans le Gers

Souvenez-vous. Le 28 décembre 2021, Igor Bogdanoff mourrait. Six jours plus tard, son frère, Grichka rendait son dernier souffle, le 3 janvier 2022. L'héritage des frères jumeaux est réparti entre les six enfants d'Igor et les cinq frères et soeurs des deux frères. Le 7 avril 2023, Le Parisien révèle que leur château médiéval situé à Montfort, dans le Gers est à l'abandon. Achetée par les deux présentateurs télé spécialisés dans les sciences de l'univers en 1986 pour la somme de 280 000 euros, l'immense bâtisse est en ruine. Depuis qu'ils sont morts, personne ne semble s'en occuper. D'après nos confrères, le domaine menacerait même de s'écrouler. "Toiture éventrée, poutres de charpente écroulées dans les dépendances, nombreuses vitres cassées", décrit Le Parisien dans son édition du 7 avril 2023. Ces derniers précisent que même si le château est la propriété des onze héritiers de Grichka et Igor Bogdanoff, un membre de leur famille vivrait dans l'enceinte de l'immense demeure. D'après le journal, il s'agirait de leur "demi-frère". Ce dernier vivrait "discrètement" dans le château des frères Bogdanoff.

Un château laissé à l'abandon

Le 27 mars 2023, dans Touche pas à mon poste, Sasha, la fille d'Igor Bogdanoff a évoqué la perte de son père en évoquant l'héritage laissé par son défunt papa. "L'argent rentrait, et sortait aussitôt. Il ne gardait rien pour eux. Mon père avait toujours une idée en tête, de nouveaux projets qui ne fonctionnaient pas toujours. Gérer l'argent, ce n'était pas leur truc", assurait-elle. Dans les colonnes du Parisien, Emmanuel Ludot, avocat des trois enfants d'Igor Bogdanoff a expliqué que ses enfants ne veulent pas avoir à gérer le château. "Les enfants veulent demander la mise sous tutelle du château à l'État, qui se chargerait de la rénovation", a-t-il fait savoir et d'ajouter qu'ils souhaitent rapidement vendre le domaine. Une nouvelle qui devrait ravir les habitants de Montfort, dans le Gers.

"L'état de ce château, c'est une catastrophe ! Franchement, ils feraient mieux de le vendre, car la famille n'a jamais mis d'argent pour le rénover", a déclaré un voisin dans les colonnes du Parisien. Même son de cloche du côté du maire de la ville, Régis Lagardère. "Il faudrait déjà 5 à 6 millions d'euros rien que pour les toitures. En quarante ans, rien n'a été fait pour le protéger", a-t-il confié. "La mise sous tutelle, c'est du flan", a de son côté affirmé Cédric Davant-Lannes, président de l'association Sauvegarde du patrimoine gascon et cousin des Bogdanoff. Avis aux intéressés, le château des Bogdanoff cherche de nouveaux preneurs !