Igor Bogdanoff "fauché" et endetté ? La belle somme empochée grâce à sa maison

Les frères Bogdanoff (ou Bogdanov) étaient-ils réellement fauchés comme l'a raconté leur ami Jean-Paul Enthoven (72 ans) dans le portrait qu'il leur a dédié dans Le Point, ce mardi janvier 2022 ? Des propos de Grichka datant d'avril 2020 et retrouvés par Gala devraient semer le doute dans les esprits.

A l'époque, Grichka et Igor Bogdanoff avaient accordé une interview à Ici Paris. Et la vente de la maison de ce dernier, située près du Bois de Boulogne et achetée en 1990, avait été évoquée par son frère. Ainsi, les lecteurs avaient appris que le papa de Dimitri (né en 1976 de son ancienne union avec la comédienne Geneviève Grad) Sasha, Anna et Wencelas (32 ans, 30 ans et 27 ans nés de son ex-mariage avec Ludmillat d'Outremont), Alexandre et Constantin (10 ans et 7 ans qu'il a eus avec Amélie de Bourbon-Parme) en avait retiré une belle somme d'argent. "Igor a vendu sa maison en février dernier, à 1,5 million d'euros", avait révélé Grichka. Un beau montant qui aurait dû lui permettre de mener une belle vie.

Mais si l'on en croit les propos de leur grand ami Jean-Paul Enthoven ce n'était pas le cas. Il les connaissait parfaitement et était donc l'un des mieux placés pour écrire leur portait. L'occasion pour lui de confier que les figures de Temps X étaient "toujours fauchées". Ils étaient même couverts de dettes d'après lui. "Ils ont longtemps vécu dans une maison médiévale où l'électricité était coupée et les loyers, impayés, ce qui n'avait guère d'importance. Ils avaient des dettes chez l'épicier, chez le pharmacien, mais ils remboursaient chacun d'un sourire, comme Don Juan avec Monsieur Dimanche", peut-on lire.

Fasciné par le Moyen-Age, Igor Bogdanoff s'était offert cette maison située dans le XVIe arrondissement. La bâtisse serait un ancien relais de chasse remontant au XVe siècle et le regretté scientifique - qui comme son frère n'était pas vacciné - s'est vite approprié les lieux. Il a notamment installé "lui-même l'impressionnant jeu de poutres qu'il a récupérées dans le Poitou. Un ensemble bien mis en valeur avec près de 4 mètres de hauteur sous plafond pour le rez-de-chaussée. Même chose pour la cheminée monumentale, arrivée en pièces détachées et installée par le propriétaire. Une déco très gothico-médiévale entre bois, pierre et tapisseries", précisait Le Figaro.

C'est le lundi 3 janvier 2021 qu'Igor Bogdanoff a rejoint les étoiles qu'il aimait tant. L'homme est mort à l'âge de 72 ans des suites de la Covid-19, six jours après son frère jumeau Grichka, lui aussi touché par le virus qui gagne de plus en plus de terrain. Une disparition qui a beaucoup touché et entraîné une vague d'hommages sur les réseaux sociaux.