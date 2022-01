Igor et Grichka Bogdanoff : "Touchée" après la mort des jumeaux, la famille, unie, sort du silence

L'émotion fut très vive, le 10 janvier 2022 en l'église de la Madeleine de Paris. Morts à six jours d'intervalle des suites de la Covid-19, Igor et Grichka Bogdanoff ont eu droit à une messe hommage, en présence de tous leurs proches, puis ont été inhumés deux jours plus tard à Saint-Lary dans le Gers, sur les terres familiales. La France entière les croyait immortels, figés dans le temps. Même les membres du clan s'étaient fait à cette sorte d'immortalité... mais le virus a eu le dernier mot.

Touchés par les "marques de sympathie qui leur ont été témoignées" lors du décès d'Igor et Grichka Bogdanoff - Bogdanov -, les membres de la famille des frères jumeaux ont tenu à remercier tous ceux qui avaient eu un mot, un geste. Dans le carnet du journal Le Figaro, du 22 janvier 2022, ils se sont donc unis pour relayer un communiqué. Pour Igor, père de six enfants, "Dimitri Bogdanoff-Grad, Sasha, Anna-Claria, Wenceslas, Alexandre et Constantin Bogdanoff, ses enfants, Noah et Gaya, ses petites-filles, Laurence, Géraldine, Véronique Bogdanoff et François Davant, ses soeurs et frère, Ludmilla d'Outremont, Amélie de Bourbon Parme, ses ex-épouses" se sont mobilisés.

Une histoire sans fin

Certains enfants d'Igor Bogdanoff avaient déjà pris la parole le jour de la messe hommage, en l'église de la Madeleine, dans le 8e arrondissement de Paris. "Papa... Ta vie est un poème sans rime, une histoire sans fin. Tu n'imagines pas à quel point tu enchantais le réel", avait notamment déclaré sa fille Anna-Claria. Pour Grichka, plus pudique, "Laurence, Géraldine, Véronique Bogdanoff et François Davant, ses soeurs et frère, ses neveux, nièces et petites-nièces" ont pris leur plume afin de couvrir d'encre les pages du Figaro. Sa compagne, Chaymae, était toutefois bien présente à la messe hommage et à l'enterrement qui a suivi.