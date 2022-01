Obsèques d'Igor Bogdanoff : Sa fille Anna-Claria livre un bouleversant hommage, des mots déchirants

On les pensait immortels mais les frères Bogdanoff (ou Bogdanov) ont bien fini par rejoindre les étoiles. À 6 jours d'intervalle, Grichka et Igor sont décédés des suites de la Covid-19 à l'âge de 72 ans. Les jumeaux n'étaient pas vaccinés. C'est donc ensemble, à l'image de tout ce qu'ils ont toujours fait dans leur vie, qu'ils ont partagé leurs obsèques ce lundi 10 janvier 2022 à l'église de la Madeleine, à Paris.

C'est une messe hommage qui a été organisée pour leur entourage. La veuve de Grichka, Chaymae, a par exemple été repérée, tout comme cinq des six enfants d'Igor, à savoir son fils Wenceslas (27 ans) et ses filles Anna-Claria (30 ans) et Sasha (32 ans) (nés de son mariage avec la comtesse Ludmillat d'Outremont), Alexandre (10 ans) et Constantin (7 ans) (issus de son union avec Amélie de Bourbon-Parme). Et certains d'entre eux ont accepté de prendre la parole pour saluer la mémoire de leur père scientifique qui a marqué plusieurs générations depuis ses débuts dans Temps X.

Anna-Claria a notamment fait une touchante déclaration comme le rapporte Le Parisien. "Papa... Ta vie est un poème sans rime, une histoire sans fin. Tu n'imagines pas à quel point tu enchantais le réel", a-t-elle déclaré. Anna-Claria a poursuivi en évoquant "ses derniers jours qu'il n'a 'pas vus parce que (il) dormait', où il a 'pris le temps d'exister', où ses enfants ont aperçu la 'forme de Grichka dans les nuages', où ils se sont souvenus de l'histoire de tempête que leur racontait leur père..." Et de conclure : "Ton départ a été aussi poétique et inattendu que toute ta vie".

Lors de la messe, l'ex d'Igor Bogdanoff, Amélie de Bourbon-Parme, s'est elle aussi fendue d'un message, tout comme leur fils Alexandre qui a lu le premier texte religieux, la lettre de saint Paul Apôtre aux Thessaloniciens. "Seigneur, je te confie mon papa ainsi que Grichka", a déclaré le jeune garçon. À noter qu'il fallait également compter sur la présence de Julie Jardon, la dernière compagne d'Igor, qui a brisé le silence auprès de Gala.