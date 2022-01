Obsèques d'Igor Bogdanoff : son ex-compagne Julie Jardon, dévastée, brise le silence

L'heure est aux adieux. C'est ce lundi 10 janvier 2022 que les proches d'Igor et Grichka Bogdanoff vont leur dire au revoir, à l'occasion d'une messe hommage qui se tient à l'église de la Madeleine, à Paris. Parmi les convives attendus, Julie Jardon, qui a partagé sa vie avec Igor. Elle a diffusé auprès de Gala un tendre message pour saluer sa mémoire.

Dévastée par la mort de celui qui a été son compagnon pendant sept ans - avec des hauts et des bas qui ont un temps impliqué la justice et la police - Julie Jardon dit avoir aujourd'hui "le coeur au bord de l'épuisement" face à cette mort soudaine. "Merci d'avoir été cette jolie parenthèse presque irréelle, depuis cette nuit inattendue du 17 mai 2015 et durant les 7 sublimes et discrètes années qui ont suivi. Je retiens tout de nous", écrit-elle, consciente que leur histoire d'amour aura parfois été tumultueuse. La jeune femme s'est ainsi souvenue de tous les beaux moments qu'ils ont passés ensemble, "nos voyages, ton sourire, tes mimiques que j'aimais tant, ton regard sur moi tellement aimant, les découvertes avec toi, te voir sur scène, en conférence", ajoute-t-elle.

Avec Igor Bogdanoff, qui comme son frère Grichka avait choisi de ne pas se faire vacciner contre le coronavirus, Julie Jardon n'aura pas pu mener la vie à deux qu'elle s'était imaginée, malgré l'amour qu'elle lui portait. "Je retiens aussi la nostalgie d'un futur commun qui n'aurait pu exister, la façon dont tu m'as appris à vivre l'instant présent avec toi pour ne pas être trop anxieuse d'un avenir incertain et inaccessible. Et aujourd'hui, j'ai peur de demain. J'ai peur de continuer la route sans toi, sans repère", dit-elle.

La jeune femme, qui souligne que son ancien compagnon va rejoindre sa maman, le "deuxième pilier" de sa vie, sait que les larmes vont couler lors des obsèques mais aussi dans les semaines à venir et elle veut se montrer forte et digne malgré la tristesse. "Je vais essayer petit à petit et comme je le peux de transformer les tristes 'plus jamais' que je ressens à chaque fois qu'un lieu, un moment me rappelle nous et notre lien si fort, en 'pour toujours' (...) Merci d'avoir éclairé mon chemin durant ces merveilleuses années à tes côtés. Je t'aime pour toujours", termine-t-elle.

Pour rappel, Igor Bogdanoff était le papa de six enfants et avait notamment été marié à Amélie de Bourbon-Parme, laquelle sera évidemment présente lors des obsèques.