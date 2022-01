Grichka Bogdanoff en couple : son histoire d'amour très discrète avec Chaymae

La pandémie de Covid-19 ne cessera donc jamais de faire des victimes. Alors que le variant Omicron débarque en France, le pays pleure la mort des célèbres jumeaux Bogdanoff, décédés à quelques jours d'intervalles. Le 28 décembre 2021, Grichka a perdu sa lutte contre le virus, suivi de près par son frère, le 3 janvier 2022. La dégringolade sanitaire a débuté le week-end du 11 décembre dernier, quand Igor a été testé positif mais qu'il a senti la fièvre monter une poignée d'heures plus tard.

Elle débarque chez lui puis, paniquée, appelle les pompiers

C'est Grichka Bogdanoff - Bogdanov - qui a pourtant été hospitalisé le premier. Dans les colonnes du magazine Paris Match, on apprend qu'il ne parlait plus qu'à son frère dans cet état... mais que c'est sa compagne, Chaymae, qui l'a poussé à quitter son immeuble. "Elle débarque chez lui puis, paniquée, appelle les pompiers, peut-on lire. Admis à l'hôpital Georges Pompidou, Grichka retrouve son flegme. Il promet de sortir le lendemain. Les médecins sont moins optimistes."

Inscrit sous X pour préserver son anonymat, Grichka Bogdanoff n'a jamais quitté les lieux. Il a toutefois eu le temps de convaincre Igor de le rejoindre dans la plus grande discrétion. Alités à deux chambres d'intervalles, séparés par les murs, les frères de 72 ans n'avaient jamais été aussi proches. "Les infirmiers n'ont jamais eu de patients aussi bavards, poursuit-on dans Paris Match. Pendus au téléphone, les jumeaux maintiennent cette connexion permanente d'une chambre à l'autre et commentent absolument tout. Ils ont délaissé l'oreillette et utilisent les vieux combinés. Ils analysent, se comparent et demandent, flegmatiques : 'Tu as été à combien d'oxygénation, toi ?'"

Unis à la vie comme à la mort, Igor et Grichka Bogdanoff ont rejoint l'Eternel avec six jours d'écart seulement. Leurs obsèques se tiendront le 10 janvier prochain à 15h, en l'église de la Madeleine à Paris, comme l'a confirmé la famille des frères à BFMTV.

