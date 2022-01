Igor et Grichka Bogdanoff : détails sur leurs derniers jours à l'hôpital, à deux chambres d'écart...

Leur état s'est dégradé rapidement, jusqu'à devenir fatal. Victime de la pandémie de Covid-19, Grichka Bogdanoff est mort le premier, le 28 décembre 2021, à l'âge de 72 ans. Il a été suivi de près par son jumeau Igor, qui a succombé au virus le 3 janvier. Décidément, ces deux-là étaient inséparables, dans la vie comme dans la mort. Leurs derniers jours, ils les ont d'ailleurs passés ensemble... bien que séparés par quelques cloisons.

Igor Bogdanoff avait été testé négatif à la Covid-19 le 10 décembre 2021 et il n'a commencé à se sentir fiévreux que le lendemain. Grichka a été le premier à être hospitalisé, sous X, pour préserver son anonymat, comme le détaille le magazine Paris Match du 6 janvier. On apprend aussi que c'est lui qui a convaincu Igor d'être pris en charge également, dans la plus grande discrétion. Les jumeaux se sont soutenus, tant bien que mal, en cette rude période d'isolement.

"Les infirmiers n'ont jamais eu de patients aussi bavards, raconte-t-on dans Paris Match. Pendus au téléphone, les jumeaux maintiennent cette connexion permanente d'une chambre à l'autre et commentent absolument tout. Ils ont délaissé l'oreillette et utilisent les vieux combinés. Ils analysent, se comparent et demandent, flegmatiques : 'Tu as été à combien d'oxygénation, toi ?'"

Mercredi 5 janvier déjà, sur BFMTV, l'ex-femme d'Igor Bogdanoff a confié à quel point les deux animateurs férus de sciences sont restés fusionnels jusqu'au bout. "Ils s'appelaient, ils se donnaient des nouvelles, ils étaient à quelques chambres d'écart. C'était à la fois tragique et tellement émouvant", a raconté Amélie de Bourbon-Parme. Placé dans un coma artificiel au moment où Grichka est décédé, Igor s'en est allé à son tour, entouré des siens. Les obsèques d'Igor et Grichka Bogdanoff - Bogdanov - se tiendront le 10 janvier prochain à 15h, en l'église de la Madeleine à Paris, comme l'a confirmé la famille des frères sur BFMTV.

