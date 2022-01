Igor Bogdanoff ruiné avant sa mort ? Il vivait dans un 35m², son "château", révélations

Le 12 janvier, Igor et Grichka Bogdanoff ont été enterrés dans l'intimité, dans le Gers, deux jours après leurs obsèques qui se tenaient à Paris. Petit à petit, une partie du voile qui couvrait la vie unique du duo se lève grâce aux témoignages de leur soeur Véronique ou leur demi-frère François. Dans les pages de L'Obs, on en apprend un peu plus encore, notamment sur leur richesse supposée.

Depuis les années 1970, Igor et Grichka Bogdanoff, morts à 72 ans des suites de la Covid-19, s'étaient fait une belle place dans le show business grâce à leur émission Temps X mais aussi leurs ouvrages scientifiques et fictionnels, leur spectacles et même encore par le bais d'une improbable chanson avec Cyril Hanouna, leur ami désormais en deuil. Alors qu'on les disait supposément millionnaires avant leur mort, il n'en est rien ! "En échange d'un peu de lumière ou de quelques billets, ils assuraient leur show rodé de jumeaux ovni au sourire immuable, parodies comprises. Disparu, l'hélicoptère avec lequel Igor était arrivé à Chambord, pour son mariage avec Amélie [de Bourbon-Parme, sa troisième épouse, NDLR]. En ruine, le château dans le Gers qu'il avait acheté avec son frère. Vendu, le 'palais' parisien – en fait, une petite maison hors du temps, avec sa cheminée monumentale et ses tapisseries médiévales", lit-on.

Mais, tout comme ils refusaient d'admettre que le temps passe et qu'ils allaient vieillir - au point d'avoir trafiqué leur apparence physique - les Bogdanoff entretenaient la légende de jumeaux scientifiques et mondains aisés. "Contre toute évidence, Igor continuait à appeler 'château' son nouveau 35-mètres carrés, situé pas loin de l'appartement de Grichka. Les Bogdanov ont toujours couru après l'argent", relatent nos confrères. Et le magazine s'appuie sur des propos de proches des défunts jumeaux, qui confirment qu'ils étaient plus du genre paniers percés. "Ils n'en avaient pas, et même moins que pas : il servait à éponger les dettes", affirme leur ami Raphaël Enthoven. Une source anonyme est plus sévère : "Vous n'imaginez pas le nombre à qui ils en doivent [ils ont été accusés d'escroquerie devant la justice, NDLR], parmi ceux qui pleurent leur mort et postent des photos à leurs côtés sur les réseaux sociaux." La question de l'héritage - Igor était le papa de six enfants - devrait logiquement arriver très vite...

L'Obs, édition du 13 janvier 2022.