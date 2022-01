Mort d'Igor et Grichka Bogdanoff : leur soeur révèle un détail troublant sur leur décès

Le clan Bogdanoff se dévoile petit à petit, en plein deuil suite aux décès d'Igor et Grichka, morts à 72 ans des suites de la Covid-19 ; ils avaient choisi de ne pas se faire vacciner. Alors que leur demi-frère François a relaté ses souvenirs dans Gala, c'est au tour de leur soeur Véronique de prendre la parole.

Agée de 54 ans et exerçant le métier de sophrologue, Véronique Bogdanoff menait jusque là une vie discrète, à l'inverse de ses célèbres frères, véritables stars du petit écran depuis le succès de leur émission Temps X. Pour Gala, elle sort de l'ombre alors qu'elle pleure la disparition d'Igor et Grichka, dont elle a vécu "leurs derniers instants à l'hôpital Georges-Pompidou." Elle raconte : "On ne peut pas nier qu'il y a ce mystère de la communication entre les jumeaux. Même si ça paraît terrible à dire, je suis soulagée qu'ils nous aient quittés ensemble. Je ne peux pas imaginer les beaux yeux marron d'Igor suivant le cercueil de son frère. L'un n'allait pas sans l'autre."

Véronique Bogdanoff, qui a confirmé que les deux frères ont été enterrés ensemble le 12 janvier dans le Gers sur les terres familiales après leurs obsèques à Paris, a aussi relaté un détail très troublant sur la fin de vie des jumeaux. "Mes frères sont morts à six jours d'intervalle quasiment à la même heure. Grichka à 13 h 38 et Igor à 13 h 20. Presque quarante ans jour pour jour après notre grand-mère, qui nous a quittés en janvier 1982 et qui les avait élevés en partie. J'étais présente à l'hôpital. Je les ai accompagnés tous deux jusqu'à leur dernier souffle", ajoute-t-elle.

La soeur des frères Bogdanoff - qui utilisaient aussi le patronyme Bogdanov pour leurs publications - n'a pas manqué de revenir sur la polémique concernant leur refus de se faire vacciner. Véronique a ainsi admis qu'ils avaient attrapé le Covid "bêtement" et semble regretter le fait qu'ils n'avaient pas voulu recevoir de doses de vaccin car "ils n'avaient pas de comorbidités, ils ne fumaient pas, ils ne buvaient pas, ne mangeaient pas de viande rouge". Les défunts frères ont "fait confiance à leur corps" avec, malheureusement pour eux, la mort au bout de cette décision. "Je prends ça pour un choix. Cette maladie leur a permis de mourir ensemble", dit-elle, prenant acte comme son frère François, vacciné mais incapable de convaincre ses frères de faire de même...

Gala, édition du 13 janvier 2022.