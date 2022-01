Obsèques d'Igor et Grichka Bogdanoff : leurs ex-compagnes et les enfants dignes face au deuil

"Maintenant que la mort est là, on est tous un peu abasourdis. On avait fini par croire à leur immortalité", confiait avec émotion Amélie de Bourbon-Parme au Figaro, après le décès de son ex-mari Igor Bogdanoff, survenu six jours seulement après celui de Grichka. Ce 10 janvier, elle était présente à la Madeleine, pour rendre un dernier hommage au scientifique et animateur.

Rendez-vous était donné à 15H pour cette messe hommage à la mémoire d'Igor et Grichka Bogdanoff ; les deux frères, morts à 72 ans, alternaient avec le patronyme Bogdanov. Parmi les membres du clan, on a ainsi pu voir l'écrivaine Amélie de Bourbon-Parme, l'ex-femme d'Igor, et ses deux enfants Alexandre (10 ans) et Constantin (7 ans). Etaient aussi repérés aux abords de l'église du 8e arrondissement de la capitale, la première épouse d'Igor, la comtesse Ludmillat d'Outremont, en compagnie de son fils Wenceslas (27 ans) et sa fille Sasha (32 ans) ; cette dernière, jeune maman, avait embarqué son bébé avec elle. Il fallait aussi compter sur la présence de Julie Jardon, la dernière compagne d'Igor, qui a diffusé auprès de Gala un poignant texte hommage.

Au milieu de la foule, on a aussi pu voir la très discrète Chaymae, l'ultime compagne de Grichka Bogdanoff, lequel avait eu une vie amoureuse relativement calme. Contrairement à son frère, père de six enfants, il n'avait pas de progéniture.

Les deux cercueils ont fait leur entrée dans l'église au son des grandes orgues de la Madeleine. La cérémonie a notamment été marquée par la prise de parole d'Amélie de Bourbon-Parme ("Tu n'es plus là mais vivant dans notre coeur") et celle de son fils d'Alexandre, qui a lu le premier texte religieux, la lettre de saint Paul Apôtre aux Thessaloniciens. Très touchant, le jeune garçon a déclaré face à la foule : "Seigneur, je te confie mon papa ainsi que Grichka." Bien que tous deux scientifiques - Igor avait un doctorat en physique théorique et Grichka un en mathématiques - ils étaient croyants et avaient même fait de Dieu un thème de leurs ouvrages. Ils travaillaient avant leur mort à la suite de Dieu et la science, projet pour lequel ils avaient sollicité le pape François. Selon le prête qui officiait, les défunts frères avaient "trouvé Dieu dans leurs recherches". Sur le livret, on pouvait lire une citation des défunts : "Dans l'univers, rien n'est impossible !"

Les frères Bogdanoff seront inhumés le mercredi 12 janvier à Saint-Lary dans le Gers, sur les terres familiales.