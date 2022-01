Igor et Grichka Bogdanoff victimes de plagiat ? "Oui, ils ont inventé Matrix !"

Des histoires, de leur vivant, ils en ont conté de nombreuses. Vulgarisateurs scientifiques assumés, Igor et Grichka Bogdanoff - Bogdanov - ont dévoilé au public de multiples récits fantastiques depuis le succès de leur émission Temps X, dans les années 1980. Il y a un film, très célèbre, qui aurait d'ailleurs été inspiré de leur imagination... le premier volet de la saga Matrix, des soeurs Wachowski, avec Keanu Reeves. C'est, en tout cas, ce qu'ils affirmaient et ce que confirme leur ami Raphaël Enthoven.

"La Mémoire Double, qu'ils avaient écrit à la fin des années 1970, est un roman dans lequel un homme découvre qu'en fait son monde est une illusion et que la matrice, le mot est employé par eux, leur a mis dans la tête, rappelle l'ancien compagnon de Carla Bruni via BFMTV, le 4 janvier 2022. C'est eux qui ont inventé ça. Oui, ils ont inventé Matrix ! Ce sont des esprits fantasques qui ont réclamé l'onction d'une communauté scientifique qui n'était pas prête à leur accorder".

Ils ont beaucoup souffert de ça

Igor et Grichka Bogdanoff avaient d'ailleurs dénoncé le plagiat commis, selon eux, par Lana et Lilly Wachowski en 1999. Mais leur plainte n'avait trouvé que peu d'oreilles attentives. Les défunts jumeaux avaient aussi été accusés de plagiat par l'astrophysicien Trinh Xuan Thuan à cause de leur livre Dieu et la science, paru en 1991...

Morts des suites de la Covid-19 les 28 décembre 2021 - pour Grichka - et 3 janvier 2022 - pour Igor Bogdanoff -, les jumeaux avaient du mal, globalement, à être reconnus par les hautes sphères pour leur travail. "L'un des malentendus, à mon sens, sur eux tenait au fait qu'ils voulaient absolument être scientifiques, regrette Raphaël Enthoven. Ils voulaient l'onction de cela. Ils étaient victimes à la fois peut-être de leurs travaux et aussi d'un snobisme universitaire qui ne voulait pas de saltimbanques et d'animateurs télé dans ses rangs. Ils ont beaucoup souffert de ça. Leur image aussi en a beaucoup souffert. Et c'est absurde parce qu'on leur a fait le procès de la vérité..."