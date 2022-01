Obsèques des frères Bogdanoff : Cyril Hanouna, Luc Ferry, Raphaël Enthoven... les VIP font leurs adieux

Igor Bogdanoff est mort le 3 janvier 2022, six jours après son frère Grichka, tous deux victimes à 72 ans de la pandémie de Covid-19 ; les deux hommes avaient fait le choix de ne pas se faire vacciner. Leurs obsèques se tenaient ce 10 janvier, à Paris.

Aux abords de l'église de la Madeleine, dans le 8e arrondissement de la capitale, on a pu voir une foule de curieux mais aussi de nombreuses personnalités. L'animateur et producteur Cyril Hanouna était bien évidemment présent, lui qui était devenu ami au fil des ans avec les frères Bogdanoff, invités réguliers de ses émissions. Ensemble, ils avaient même sorti une improbable chanson à vocation humoristique, Bogda Bogdanov. Mais, très touché par leur disparition, il a perdu tout humour sur le sujet, taclant ainsi violemment Vincent Dedienne pour une petite blague un peu maladroite sur leur mort...

Parmi les autres VIP, il fallait notamment compter sur Yann Cattan, Jean-Claude Darmon, Julien Lepers, Pierre-Jean Chalençon ou encore leur ami l'ancien ministre Luc Ferry - lequel avait donné quelques précisions sur le menton déformé des deux frères -, la princesse Hélène de Yougoslavie et son mari Stanislas Fougeron, Raphaël Enthoven - qui jurait ni plus ni moins récemment qu'ils s'étaient fait piquer la création de... Matrix ! -, Sylvie Ortega Munoz, Francis Lalanne au bras de Julie Jardon (ex-compagne d'Igor), Laurence Sailliet, Massimo Gargia...

La cérémonie a été marquée par diverses prises de parole, dont celles d'Amélie de Bourbon-Parme, ex-femme d'Igor Bogdanoff, et de son fils Alexandre (10 ans), lequel a notamment lu le premier texte religieux. Ses filles Sasha (32 ans) et Anna (30 ans), nées de son mariage avec Ludmilla d'Oultremont, ont elles aussi pris la parole. Elles ont ainsi raconté le séjour à l'hôpital de leur père, "que tu n'as pas vu parce que tu dormais (...) on t'a tenu la main avant ton grand départ (...) ton départ a été aussi poétique et inattendu que toute ta vie", ont-elles déclaré.

La cérémonie a pris fin par un Ave Maria, au son des orgues de la Madeleine, chanté par un artiste du choeur de l'église parisienne. Les frères Bogdanoff seront inhumés le mercredi 12 janvier à Saint-Lary dans le Gers, sur les terres familiales.