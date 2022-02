"On aurait rien pu construire ensemble" : La dernière compagne d'Igor Bogdanoff témoigne

Julie Jardon et Igor Bogdanoff ont connu des hauts et des bas. Le couple s'est séparé à plusieurs reprises, et Julie avait déposé plainte contre son compagnon, fin 2017, après qu'il se soit introduit chez elle par effraction. Igor Bogdanoff avait été placé sous contrôle judiciaire à l'époque.

Julie et Igor s'étaient cependant réconciliés. Il est mort le 3 janvier 2022, six jours après le décès de son frère jumeau Grichka, le 28 décembre 2021. Les deux hommes ont succombé à la Covid-19, virus pour lequel ils étaient traités à l'hôpital européen Georges-Pompidou, dans le 15e arrondissement de Paris.

Julie Jardon avait rendu un touchant hommage à son amoureux. "Merci d'avoir été cette jolie parenthèse presque irréelle, depuis cette nuit inattendue du 17 mai 2015 et durant les 7 sublimes et discrètes années qui ont suivi. Je retiens tout de nous. Nos voyages, ton sourire, tes mimiques que j'aimais tant, ton regard sur moi tellement aimant, les découvertes avec toi, te voir sur scène, en conférence. Je retiens aussi la nostalgie d'un futur commun qui n'aurait pu exister, la façon dont tu m'as appris à vivre l'instant présent avec toi pour ne pas être trop anxieuse d'un avenir incertain et inaccessible. Et aujourd'hui, j'ai peur de demain. J'ai peur de continuer la route sans toi, sans repère, a-t-elle écrit dans une note publiée par Gala. Je vais essayer petit à petit et comme je le peux de transformer les tristes 'plus jamais' que je ressens à chaque fois qu'un lieu, un moment me rappelle nous et notre lien si fort, en 'pour toujours' (...) Merci d'avoir éclairé mon chemin durant ces merveilleuses années à tes côtés. Je t'aime pour toujours."

Les obsèques des frères Bogdanoff ont eu lieu le 10 janvier 2022.