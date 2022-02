Mort d'Igor et Grichka Bogdanoff : Détails sur leurs derniers jours à l'hôpital à "3 chambres d'écart"

Lundi 31 janvier, BFM diffusait le reportage Bogdanoff, les derniers mystères, consacré à la mort d'Igor - survenue le 3 janvier 2022 - et Grichka - le 28 décembre 2021 - dans lequel leurs proches ont pris la parole. Ils y ont évoqué leur enfance extraordinaire, leurs abus de chirurgie esthétique ou encore leurs derniers jours, hospitalisés après avoir contracté le coronavirus.

Le 15 décembre dernier, Grichka Bogdanoff était admis à l'hôpital européen Georges Pompidou en détresse respiratoire, victime de la Covid et de complications liées à l'absence de vaccination ; lui et son frère ne voulait pas se faire vacciner. Jusqu'au bout, il ne croyait pas que ses jours étaient en danger malgré les millions de morts à travers le monde depuis les débuts de la pandémie et, selon son agent Damien Nougarède, il continuait de parler de "mascarade". C'est sa compagne Chaima qui l'a convaincu de se faire soigner. Dans la foulée, son frère Igor est à son tour hospitalisé pour la même chose. "Ils avaient trois chambres d'écart. Ils s'appelaient d'une chambre à une autre", a notamment relaté Amélie de Bourbon-Parme, l'ex-femme d'Igor Bogdanoff et mère de ses fils Alexandre (10 ans) et Constantin (7 ans).

Les défunts scientifiques, décriés dans leur propre communauté, ont passé leurs derniers jours à se surveiller l'un et l'autre à distance, analysant les données médicales portées à leur connaissance. "Ils se téléphonaient toute la journée pour savoir quel était le taux de saturation, pour savoir s'ils avaient mangé, ce qu'avaient dit les médecins... Je pense qu'il [Igor, NDLR] était plus concerné par son frère que par son propre état", s'est souvenu leur agent. Le 26 décembre, Grichka décède, son frère Igor n'en saura rien, lui qui entre temps avait été transféré en réanimation...

Comme le relate le documentaire, c'est Grichka qui est tombé malade le premier et, après avoir vu son frère Igor, lui a transmis le virus. Quant à Julie Jardon, la dernière compagne d'Igor, elle a dévoilé dans le reportage que son compagnon lui avait à son tour transmis la Covid. "Je lui en ai pas voulu", assure-t-elle, alors qu'elle lui avait demandé de ne pas voir Grichka qui se savait malade, avant leur diner ensemble.