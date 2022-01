Igor et Grichka Bogdanoff : leurs compagnes Chaima et Julie Jardon ensemble pour un dernier adieu

L'heure est toujours au recueillement pour les proches des Bogdanoff. Lundi 10 janvier 2022, une première cérémonie hommage a eu lieu pour les deux frères décédés des suites de la Covid-19 à l'âge de 72 ans. À l'église de la Madeleine à Paris, plusieurs personnalités ont fait le déplacement, dont Cyril Hanouna, Francis Lalanne ou encore Raphaël Enthoven. Mais surtout, c'est la famille des jumeaux qui est venue faire ses adieux. Une famille unie et nombreuse, notamment en raison des six enfants d'Igor Bogdanoff (ou Bogdanov), nés de trois femmes différentes. Les dernières compagnes de Grichka et Igor étaient également présentes pour saluer leur mémoire, à savoir Chaima et Julie Jardon.

C'est d'ailleurs ensemble qu'elles se sont ensuite dirigées vers le Gers, là où les scientifiques étaient propriétaires d'un château (qu'ils ne pouvaient apparemment pas restaurer en raison de problèmes d'argent). Sur Facebook, l'agent de Grichka et Igor, Damien Nougarede, a partagé une touchante photo sur laquelle il apparaît aux côtés de Chaima et Julie. Tous les trois s'enlacent en contemplant comme si c'était la dernière fois le domaine des Bogdanoff. "Chaima aime Grichka. Julie aime Igor. Frère d'âme à l'armure protectrice, je les aime. Ensemble sur les pas des Bogs dans leur Gers, leur Esclignac, antre secrète des jumeaux, nous murmurons, avec force et conviction, à ces pierres centenaires, que l'amour triomphe de tout", a légendé Damien Nougarede sous sa publication. À noter que c'est proche de ce château du Gers que Grichka et Igor ont été inhumés mercredi 12 janvier, à Saint-Lary.