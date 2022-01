Igor Bogdanoff et la chirurgie esthétique : sa compagne Julie Jardon témoigne et dévoile une photo inédite...

Le 10 janvier, proches, amis et anonymes faisaient leurs adieux à Igor et Grichka Bogdanoff, lors de leurs obsèques qui se tenaient à Paris. Parmi la foule, on pouvait alors voir Julie Jardon, la dernière compagne d'Igor avec qui il avait partagé sept ans de vie commune. Celle-ci a accepté de se confier à la télévision.

En effet, la jeune femme âgée de 27 ans - chercheuse en neurosciences et ex-mannequin - sera l'une des intervenantes du reportage intitulé Bogdanoff, les derniers mystères diffusé le 31 janvier à 20H50 sur BFM. Dans un extrait mis en ligne sur Twitter, on peut l'entendre évoquer avec franchise le sujet de la transformation physique des deux frères, morts à 72 ans des suites de la Covid-19. "C'est vrai que je ne savais pas ce qu'il se passait, ce qu'il faisait, ce qu'il ne faisait pas. Mais je savais qu'il avait du mal à accepter l'âge, à accepter de vieillir (...) Je pense qu'il a vu dans mon regard que l'âge n'avait pas tant d'importance que ça et j'espère que je lui ai apporté un peu ce rafraichissement durant les sept années qu'on a passées ensemble. Je pense que ça l'a rassuré et que ça a lui a donné plus de confiance en lui, en son corps, que Grichka qui n'avait jamais vraiment été en couple ou qui a eu des histoires de courte durée [sa dernière compagne connue est Chaima, NDLR]", a-t-elle relaté.

Julie Jardon a aussi ouvert ses archives personnelles, dévoilant quelques photos intimes du temps de sa relation amoureuse - parfois mouvementée, la justice ayant été impliquée il y a quelques années - avec Igor Bogdanoff. L'occasion de découvrir ainsi le défunt scientifique, ex-animateur de l'émission Temps X, avec une barbe !