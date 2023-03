"C'est une drôle de façon de faire" : Francis Perrin et l'arrêt violent de Mongeville, cet ultime adieu qui n'a jamais vu le jour

Francis Perrin est un acteur reconnu de la scène française. Aujourd'hui âgé de 75 ans, le comédien dispose d'une vaste filmographie. Les spectateurs peuvent notamment se souvenir de lui lorsqu'il tenait le rôle principal de la série Mongeville, actuellement rediffusée sur C8. Une création qui était à la base diffusée sur France 3, durant sept saisons et autant d'années, et qui a remporté un franc succès sur son passage. Seulement voilà, tout a fini par s'arrêter malgré de bonnes audiences. Un arrêt plutôt brutal qui a provoqué le désarroi de sa tête d'affiche.

"C'est incompréhensible et ridicule. La série fait régulièrement de bons scores et bat même des records en rediffusion", déclarait alors Francis Perrin au Parisien lorsque le choix de ne pas renouveler Mongeville a été communiqué. "On demande toujours aux comédiens, réalisateurs, scénaristes et producteurs de faire de l'audience. Et quand elle est là, on vous dit qu'on arrête. Il y aurait là un mépris du public et pour les comédiens", poursuivait l'acteur, visiblement très remonté, alors qu'il est aujourd'hui délaissé par la profession.

J'ai été très déçu

Ce à quoi les dirigeants de France 3 avaient tenu à répondre, à commencer par Anne Holmès, directrice de la fiction de France Télévisions. "Le problème de la fiction de France 3, c'est un problème de riche. On a trop de choses qui marchent", justifiait-elle, bien que Mongeville figurait alors parmi les séries préférées des Français selon plusieurs sondages. "Si on ne lance pas de nouvelles fictions, on va ronronner. Il faut se renouveler. Mais pour lancer des nouveautés, il faut de la place. Il n'y a que 52 samedis par an, je suis donc obligée d'arrêter des séries qui ont une dizaine d'années, même si elles cartonnent", développait Anne Holmès auprès de nos confrères de Télé-Loisirs.

Et même un an après l'arrêt de la série, la pilule n'était visiblement toujours pas passé du côté de Francis Perrin. "J'ai été très déçu, c'est une drôle façon de faire", déclarait-il à ce propos dans une interview accordée à Télé Star en 2021. "Je n'attendais pas un merci mais au moins un coup de fil. Je n'aime pas non plus le mépris avec lequel on traite le téléspectateur. Tout cela est très dommage. On m'avait dit que quand ça s'arrêterait, on me confierait un unitaire mais je n'ai rien vu venir", concluait-il. Francis Perrin peut toutefois se consoler avec les bons scores que réalisent des rediffusions de la série.