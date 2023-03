Diaporama : "C'est une drôle de façon de faire" : Francis Perrin et l'arrêt violent de Mongeville, cet ultime adieu qui n'a jamais vu le jour

On peut notamment se souvenir de lui lorsqu'il tenait le rôle principal de la série Mongeville . Exclusif - Francis Perrin - Enregistrement de l'émission "La Boite à Secrets N°10", présentée par F.Bollaert, et diffusée le 28 janvier sur France 3. © Tiziano Da Silva / Bestimage © BestImage, Tiziano Da Silva / Bestimage

Mais la série a été brutalement arrêté par France 3, alors qu'elle figurait parmi les préférées des Français. Francis Perrin - Exposition " Goscinny et le cinéma - Astérix, Lucky Luke et Cie" à la Cinémathèque française à Paris le 2 octobre 2017. © Coadic Guirec/Bestimage © BestImage, COADIC GUIREC / BESTIMAGE

" C'est incompréhensible et ridicule. La série fait régulièrement de bons scores et bat même des records en rediffusion ", déclarait-il alors. Exclusif - Francis Perrin - Représentation de la pièce "L'école des femmes" avec F.Perrin lors du festival de Ramatuelle au théâtre de Verdure le 10 août 2022. © Cyril Bruneau / Festival de Ramatuelle / Bestimage © BestImage, Cyril Bruneau / Festival de Ramatuelle / Bestimage

