"C'est une très belle retraite" : Christine Bravo révèle en toute transparence ce qu'elle touche tous les mois

On la voit de moins en moins à l'écran. Sa voix résonne, de temps en temps, sur les ondes de RTL, dans l'émission Les Grosses Têtes. Mais Christine Bravo est officiellement à la retraite. Elle divise sa vie, avec son époux Stéphane Bachot, entre la Corse et Paris, où ils gèrent ensemble une superbe péniche disponible à la location. Pour autant, tout ceci n'est que du plus. L'ancienne animatrice de Frou-Frou l'a dévoilé dans l'émission Chez Jordan le 31 janvier, elle reçoit automatiquement de l'argent chaque mois, fruit de toutes ces années de labeur.

C'est une très belle retraite

Christine Bravo n'a jamais eu sa langue dans sa poche et elle n'a, donc, aucun soucis pour révéler le montant exact de sa retraite. Une somme considérable qui lui permet de profiter de la vie, tout en faisant profiter sa famille. "Je peux vous dire, je viens de regarder, et je trouve ça très bien, a-t-elle assuré. Je dois être à 3100€ par mois. C'est une très belle retraite mais effectivement, par rapport à toutes ces années... j'ai commencé à bosser à 17 ans, j'en ai 66, je viens de l'avoir. Moi je trouve ça formidable, parce que je n'ai pas jeté par les fenêtres et j'ai capitalisé pour m'acheter un appartement. Mais c'est énorme pour les Français."

Vous comprenez, moi, j'ai tout déclaré

Les citoyens français militent actuellement contre la réforme des retraites, qui repousserait l'âge légal de 62 à 64 ans. Christine Bravo est à l'abri, tout comme un tas de ses consoeurs et de ses confrères. Mais la présentatrice refuse de s'excuser en apprenant, par exemple, que la chanteuse Stone - Annie Gautrat de son vrai nom - ne touchait que 1000€ par mois. "J'adore Stone mais j'aimerais bien savoir si ces artistes, qui gagnent aujourd'hui une petite retraite, n'ont pas gagné beaucoup d'argent avant et... vous comprenez, moi, j'ai tout déclaré, a-t-elle rappelé. Moi je veux bien que les mecs viennent dire 'J'ai mille balles', mais combien t'as pris en cash quand t'as fait des galas ? Je ne parle pas forcément de Stone. De tout le monde. Ils avaient des paquets de biftons. Moi, je n'ai pas pu... mais je l'aurais fait hein !"