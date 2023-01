Christine Bravo, maman de Clara : cheveux longs, yeux bleus... sa discrète fille, au célèbre papa, est "une beauté"

Dès qu'il s'agit d'évoquer son époux Stéphane Bachot, Christine Bravo est intarissable. En ce qui concerne le passé, pourtant, la présentatrice a toujours été de nature plutôt discrète. Et pourtant. La cérémonie qu'elle a organisée en Corse, à Occhiatana, le 11 juin 2022, était son troisième mariage. La chroniqueuse émérite des Grosses Têtes, sur RTL, a d'abord dit "oui" très jeune à Paco Cervantes, en 1975, puis elle s'est unie au journaliste Philippe Brunel en 1991 en deuxièmes noces.

Elle n'a jamais voulu être pistonnée

Heureuse grand-mère de trois petits-enfants, qui la surnomment "Kikou", Christine Bravo a eu un fils de son premier mariage, Mathieu Cervantes, ainsi qu'une fille, Clara Brunel, qui préfère vivre dans l'ombre plutôt que dans la lumière éclatante de papa et maman. "Elle ne veut pas qu'on la voit, a assuré sa célèbre mère sur le plateau de l'émission Chez Jordan mardi 31 janvier. Elle ne s'est jamais servie de la notoriété. Elle a un père qui est quand même une star dans le journalisme sportif. Elle a une mère qui était connue. Et néanmoins, elle ne s'est jamais présentée comme 'la fille de'. Je ne sais pas pourquoi elle est comme ça. Quand vous voyez les enfants d'acteurs qui revendiquent... alors elle, c'est tout le contraire, elle a toujours freiné des quatre fers, elle n'a jamais voulu être pistonnée."

Ca me frustre qu'on ne puisse pas la voir

Les flashs ont crépité, le 11 juin dernier, alors que Christine Bravo et Stéphane Bachot s'unissaient pour le meilleur et pour le pire. Mais Clara a, semble-t-il, soigneusement évité de participer aux photoshootings. A moins que les clichés aient été triés avant d'être rendus publics ! Si elle mène sa barque dans un domaine tout autre que celui de ses parents, Clara provoque quelques regrets chez sa mère... et pas les moindres. "Vous savez quoi... ça me frustre qu'on ne puisse pas la voir, a confié Christine Bravo. Parce qu'elle est d'une beauté. Une brune, cheveux longs, yeux bleus, une classe... c'est la princesse de Monaco. Alors quand on me voit à côté !"