"C'était du brutal" : D'anciens collègues dézinguent Christiane Taubira

En présentant sa candidature pour les présidentielles 2022, Christiane Taubira provoque la colère d'une partie des socialistes, estimant que sa présence ajoute encore plus de difficultés à l'émergence d'une force à gauche. Celle qui a accepté de participer à la primaire populaire voit ainsi des attaques faire surface de la part d'anciens collègues des gouvernements Ayrault et Valls dont elle faisait partie, relayées par Le Parisien. Le quotidien rapporte également les louanges qui lui sont fait, établissant un portrait complexe de cette femme politique.

"Attitude peu respectueuse"

Figure du mariage pour tous qu'elle a défendu bec et ongles sous la présidence de François Hollande, Christiane Taubira possédait une aura très forte. Cependant, depuis qu'elle a annoncé qu'elle réfléchissait à être candidate pour l'élection présidentielle, elle fait face à de nombreuses critiques. Sur sa décision mais aussi sur la femme politique qu'elle était, comme le rapporte Le Parisien. "Avec ses anciens collaborateurs de la Place Vendôme, c'était du brutal", se souvient un ex-ministre socialiste, soutien d'Anne Hidalgo. "Son attitude était peu respectueuse. C'est une intellectuelle brillante mais elle mettait rarement les mains dans le cambouis. Les parapheurs dans l'attente d'une signature s'accumulaient sur son bureau. La technicité des dossiers lui échappait totalement."

Un autre ministre qu'elle a côtoyé n'a plus de souvenir d'elle. D'autres, à la mairie de Paris, rappellent que sa candidature en 2002 avait joué un rôle majeur dans la défaite de Lionel Jospin et l'arrivée au second tour de Jean-Marie Le Pen. Sans parler de celles et ceux qui lui ont reproché sa timidité sur la vaccination en Guyane, département dont elle est originaire et dont elle a été longtemps la députée. A présent toutefois, elle défend la vaccination obligatoire.

Travailleuse acharnée

Des critiques mais pas que. François Hollande, sans la couvrir de fleurs, admet que "sa méthode de travail a souvent déconcerté son entourage, active la nuit plus que le jour, allergique à toute contrainte administrative, intolérante face à toute lenteur de procédure", dans son dernier livre Affronter, publié avant l'annonce de sa candidature à gauche. Un passage sur Patrick Cohen a lu à l'intéressée sur le plateau de C à vous le 24 janvier et elle n'a pas caché son enthousiasme face à cette description.

La promulgation de la loi sur le mariage pour tous malgré les innombrables attaques qu'elle a reçues, comme son départ du gouvernement suite au projet sur la déchéance de nationalité ont aussi montré sa double loyauté, envers son pays et ses valeurs. "Elle a choisi d'être fidèle à ce qu'elle croyait tout en restant, sur la forme, respectueuse du chef de l'État", souligne pour Le Parisien Thierry Mandon, plusieurs fois secrétaire d'État pendant le précédent quinquennat. Laurence Rossignol, sénatrice proche d'Arnaud Montebourg et ancienne ministre des Familles, de l'Enfance et des Droits des femmes, loue sa solidité et son sérieux. Ségolène Royal ue Christiane Taubira a soutenu en 2007 la décrit comme une femme bûcheuse et cultivée.

Christiane Taubira va-t-elle réussir à faire émerger une femme présidentiable, parmi tous ces attaques et louanges ? Réponse lors du premier tour des élections présidentielles le 10 avril 2022.