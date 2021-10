François Hollande évoque "l'agonie" de son père, mort pendant la crise sanitaire

François Hollande a quitté le pouvoir en 2017, cédant la place à Emmanuel Macron, son ancien ministre de l'Economie. Depuis, le compagnon de Julie Gayet a goûté à la vie loin de la pression présidentielle, profitant de sa famille, mais partageant avec elle des moments aussi douloureux. En effet, en 2020, il a perdu son père Georges Hollande à l'âge de 96 ans. C'est à lui que l'homme politique dédie son nouveau livre, Affronter (éditions Stock), qui sort ce 20 octobre 2021 dans les librairies. En interview pour Le Parisien, il explique pourquoi il a dédié à son papa cet ouvrage et les raisons qui l'ont poussé à l'écrire.

"Mon père s'est éteint durant la crise sanitaire. Pour lui, son agonie se confondait avec la fin d'un monde. Ce livre est écrit pour préparer le prochain. À la veille d'une échéance cruciale, j'ai estimé nécessaire de dire aux Français une vérité simple. Ils vont devoir affronter une grande mutation écologique, industrielle, sociale, éducative, tout en préparant leur pays à faire face à un monde dangereux. Je suis convaincu que la France peut réussir, à condition d'en finir avec le désordre et la confusion politique, comme avec les divisions qui fracturent la nation", explique François Hollande au Parisien.

La disparition du père de François Hollande est survenue un peu plus de dix ans après celle de sa mère, Nicole, en 2009. L'ancien chef de l'Etat, 67 ans, a annoncé lui-même le décès de son papa résidant depuis un an dans un Ehpad à Paris, sans lien apparent avec le Covid-19. Il avait ensuite publié un émouvant hommage sur Twitter : "Respect pour un père que j'aurais voulu embrasser une dernière fois. Je pense à toutes les familles qui sont dans le deuil et je rends hommage à tous les personnels soignants qui se dévouent pour les vivants."

Un nouveau livre, de nouveaux tacles

Critiquant la confusion politique, François Hollande ne manque pas néanmoins d'étriller les personnalités de gauche et de droite dans son dernier livre Affronter. Sans surprise, celui qui a confié son regard sur les coulisses de la politique dans Un président ne devrait pas dire ça cible l'actuel locataire de l'Elysée dans le nouvel ouvrage en le décrivant de "voyageur sans boussole" sautant "d'une conviction à l'autre comme une grenouille sur les nénuphars".