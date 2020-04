François Hollande en deuil : hommage à son père, qu'il aurait voulu embrasser

François Hollande n'a plus aucun de ses parents. Après sa mère Nicole, décédée en 2009, c'est son père Georges qui s'est éteint. L'ancien président de la République de 65 ans a annoncé la mort de son père à l'AFP le mardi 7 avril 2020. Résidant depuis un an dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad), à Paris, Georges Hollande est décédé le samedi 4 avril à l'âge de 96 ans et sa disparition est "sans lien apparent avec le Covid-19", a fait savoir son fils.

Quelques heures après l'annonce de cette triste nouvelle, François Hollande a rendu un hommage très sobre et touchant à son père sur Twitter, ne manquant pas de remercier une nouvelle fois le personnel soignant et d'avoir une pensée pour ceux qui traversent la même épreuve douloureuse que lui. "Respect pour un père que j'aurais voulu embrasser une dernière fois. Je pense à toutes les familles qui sont dans le deuil et je rends hommage à tous les personnels soignants qui se dévouent pour les vivants", a-t-il publié dans la soirée. Ces mots sont accompagnés d'une photo de son père et lui prise le 13 août 2014, dans la résidence de Cannes où habitait Georges. C'était au lendemain des 60 ans de François Hollande, qu'il avait fêtés en famille et avec Valérie Trierweiler, sa compagne de l'époque.