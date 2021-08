François Hollande et Julie Gayet en famille : l'ex-président avec sa petite-fille en Corrèze

Fin de semaine sportive pour le couple ! Vendredi 13 août 2021, François Hollande a pris sa compagne Julie Gayet sous son aile pour l'amener au stade de Tulle, dans sa Corrèze adorée. Et pour cause ! Un match amical opposant Brive au Stade Français était organisé, promettant de nombreuses émotions aux amoureux - toujours pas mariés - fanatiques du ballon ovale. Le CA Brive s'est farouchement défendu et n'a perdu que d'un cheveu face à son adversaire avec un résultat final de 10-12. Autant dire que l'ambiance était enivrante dans les tribunes...

François Hollande et Julie Gayet n'étaient, d'ailleurs, pas vraiment les seuls à avoir fait le déplacement au sein du clan. Si l'on analyse bien les réseaux sociaux d'Emilie Broussouloux, la belle-fille de notre ancien président de la République, on s'aperçoit qu'elle assistait elle aussi au match de rugby, même lieu même date, avec sa fille Jeanne, 2 ans, qui a profité de la mi-temps pour s'enfiler une grosse barquette de frites. Elle était d'ailleurs vêtue du maillot de l'équipe qu'elle était venue soutenir ! "La base", écrit sa maman sur son compte Instagram. On imagine que l'époux de la journaliste, Thomas Hollande, et leur fils Noé, né le 21 janvier 2021, étaient également dans les parages.

Décidément, la Corrèze a gagné le coeur de Julie Gayet. La cinéaste, née à Suresnes dans les Hauts-de-Seine, a fini par suivre son compagnon pour vivre un peu plus au Sud, à Tulle. Le couple mène un quotidien paisible pendant les vacances, au vert, dans une villa de trois étages. Et chaque journée commencerait par un rituel gastronomique plutôt étonnant, puisque Madame et Monsieur s'offriraient systématiquement un petit-déjeuner à base d'huîtres et de crevettes fraîches. "C'est un lieu que j'ai fait connaître à Julie, non pas forcément pour les paysages, mais pour les gens, expliquait récemment l'homme politique sur France 3 Nouvelle-Aquitaine. Ce sont eux qui vous convainquent de la beauté d'un lieu." Et il y a, heureusement, un stade non loin de là...