Christiane Taubira jugée "lâche" et "irresponsable" après ses propos sur la vaccination, elle assume

Avec ses phrases choc et son tempérament, Christiane Taubira ne laisse personne indifférent. L'ancienne garde des Sceaux se retrouve néanmoins dans un tourbillon qui prend des proportions dont elle se serait bien passée : la vaccination dans le département où elle est née et a été députée. Depuis qu'elle a déclaré sur l'antenne sur RTL : "Je n'ai pas vocation à appeler à la vaccination. Je suis une responsable politique qui n'est pas dans son exercice. Je ne dispose pas des éléments d'information qui permettrait formellement soit de donner une consigne", la femme politique est au coeur de la tempête. Le ministre de la Santé Olivier Véran s'est dit, sur France Inter, "effaré" par la "lâcheté" de celle-ci devant la situation sanitaire dramatique dans le département d'outre-mar. Il ajoute : "Quand on aime profondément la Guyane et les Guyanais on prend ses responsabilités et on leur dit 'protégez-vous." Sur le plateau de C ce soir (France 5) devant Karim Rissouli, les justifications de Christiane Taubira ne font pas l'unanimité mais continue d'ouvrir le débat.