"C'était une cata" : Denitsa Ikonomova raconte son casting compliqué pour Danse avec les stars

En 2012, la vie de Denitsa Ikonomova a complètement changé. Cette année-là, la danseuse professionnelle originaire de Bulgarie a intégré le casting de Danse avec les stars. Elle ne l'a jamais quitté depuis, remportant même le trophée à quatre reprises ! Un parcours exceptionnel qu'elle n'aurait jamais imaginé après sa rencontre avec la production de l'émission.

En effet, d'après elle, Denitsa Ikonomova n'a pas tout a fait brillé lors de son audition. Un casting passé en même temps que Christian Millette, avec qui elle dansait déjà au Canada et un peu partout en Europe. "On faisait une compétition en Angleterre et on s'est dit qu'on allait faire une escale en France pour rencontrer la production. À la base, ils nous ont dit que c'était juste pour faire connaissance", s'est-elle souvenue lors d'une interview pour Melty.

Mais une fois face aux équipes de Danse avec les stars, l'ex de Rayane Bensetti a vite compris qu'elle devrait démontrer ses talents. Problème, elle n'était pas du tout prête. "Ils nous ont dit : 'C'est un vrai casting finalement, on aimerait vous voir danser en vrai.' Je n'avais pas ramené mes chaussures de danse, ce qui veut dire que je l'ai fait avec des bottes. À un moment donné, je les ai enlevées pour danser en chaussettes. Et après, on a fait une interview pour expliquer notre parcours, notre palmarès. Je venais tout juste de descendre de l'avion, je n'avais pas dormi depuis 24 heures, j'avais faim, j'avais soif... Du coup, pour moi, c'était une cata !", a-t-elle encore raconté à nos confrères.

Et contre toute attente, Denitsa Ikonomova a été sélectionnée. "Quand ils m'ont appelée pour me dire : 'Tu vas faire partie de la saison 3 de Danse avec les stars', je n'y ai pas cru au début", a-t-elle conclu sur le sujet. Rappelons que la danseuse emblématique du programme est devenue juge cette année pour la saison 11.