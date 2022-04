"Ca a été assez violent" : Naïma Rodric révèle avoir été hospitalisée

Au mois d'octobre 2021, la nouvelle avait fait l'effet d'une bombe. Naïma Rodric annonçait son départ de la série Un si grand soleil, après trois années à interpréter le personnage de Lucille Salama. Il s'agissait là d'un départ que personne n'avait vu venir, et encore moins la comédienne elle-même. En effet, pour Télé Star, elle a expliqué s'être retrouvée "dans une impasse" avec la production de la fiction de France 2 en raison d'un nouveau projet professionnel qu'elle avait accepté en parallèle. Naïma Rodric a en effet rejoint le casting du nouveau film d'Olivier Marchal intitulé Overdose. Le long-métrage est adapté du roman Mortels Trafics de Pierre Pouchairet (Editions Fayard) et est produit par Gaumont et Amazon.

Il s'agissait alors d'une opportunité en or pour la jolie Belge de 27 ans même si le tournage a été synonyme de problèmes de santé pour elle. C'est ce qu'elle a révélé lors d'une interview pour Télé 7 jours. "J'ai quand même été très malade sur le tournage. Je ne le savais pas mais j'étais en train de faire une appendicite aiguë avec une péritonite", a-t-elle raconté. Naïma Rodric a même dû être hospitalisée. "Heureusement, c'était pendant les jours où je ne travaillais pas. Mais il m'a fallu un mois de rétablissement car ça a été assez violent", a ajouté la chérie d'Alexandre Varga.

Naïma Rodric a malgré tout décidé de tirer des leçons positives de cette expérience douloureuse. "Ça a alimenté un truc encore plus intense et ça donne envie de se battre. C'est là qu'on se rend compte aussi que le corps est très important donc on a encore plus envie de prendre soin de soi, de faire du sport, d'être en fait toujours opérationnelle au moment où on va nous proposer un casting avec un rôle qui sera peut-être physique", a-t-elle appris. Et de continuer : "Ça m'a permis aussi de relativiser par rapport à plein de choses donc je trouve ça important".

Naïma Rodric promet aujourd'hui d'y "aller un peu plus mollo" pour préserver son esprit ainsi que son corps. "C'est plutôt positif je trouve", a-t-elle conclu.