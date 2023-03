"Ça devient gênant..." : Matthieu Delormeau révèle une expérience sexuelle improbable dans TPMP, l'équipe n'y croit pas

Ce mercredi 15 mars, dans Touche pas à mon poste, Cyril Hanouna recevait Philippe Lacheau, Elodie Fontan, Tarek Boudali et Julien Arruti pour les féliciter de leurs très bons chiffres avec le film Alibi.com 2, en salles depuis le 8 février dernier. L'animatrice Sophie Coste, qui fait souvent son apparition dans la toute première partie du 6 à 7, était également présente sur le plateau. Elle a notamment été amenée à répondre à une question un poil embarrassante posée par le papa de Lino, à savoir si elle avait déjà "ken" dans un cinéma.

"Oh bah qui ne l'a jamais fait ?", est-alors intervenu Matthieu Delormeau. De quoi intriguer Baba, qui a donc laissé son chroniqueur raconter son expérience. Ce dernier a alors expliqué qu'il était parti voir Boule et Bill avec trois amis, avant de faire une rencontre : "Je suis désolé pour Pef, qui est un très grand réalisateur, mais Boule et Bill j'ai pas accroché. J'ai mieux accroché sur mon voisin. C'était un petit moment de vie, je le connaissais pas, on a discuté, il m'a dit 'je m'ennuie', je lui ai répondu que moi aussi..."