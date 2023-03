"Va descendre les poubelles", "Ta gu****" : Un chroniqueur de TPMP viré du plateau en direct au bout de 20 secondes

Ce mardi 14 mars, Cyril Hanouna venait à peine de prendre l'antenne sur C8 avec son émission Touche pas à mon poste qu'il a demandé à Matthieu Delormeau de quitter le plateau car il n'avait pas de micro. "Qu'est-ce que tu fais toi ? T'es pas équipé, tu sors ! Tu vas t'équiper et tu reviens !", lui a-t-il indiqué, avant que le chroniqueur de 49 ans ne se lève de son siège pour obéir à l'animateur. Mais ce dernier avait également une autre remarque à lui faire.

"Et tu m'enlèves cette vilaine veste hein !", lui a demandé le papa de Lino, de quoi surprendre le présentateur de TPMP People. "Frère, je te dis la vérité, je t'ai toujours tout dit, là ça va pas du tout...", a ajouté Baba. Matthieu Delormeau s'est alors approché de lui pour parler dans son micro. "Je l'ai vraiment mise pour te faire plaisir, parce que c'est jolie !", s'est-il justifié. Un avis décidément pas partagé par Cyril Hanouna, qui a alors insinué, avec humour, qu'il portait tenue parfaite pour aller "descendre les poubelles", mais "pas pour l'antenne".

Ça va pas du tout

"Vas-y, vas te changer, fais-toi beau et reviens dans une heure", a-t-il conclu, avant de laisser son chroniqueur rejoindre les coulisses pour se préparer. Mais alors qu'il s'était ensuite décidé à commencer l'émission, il a entendu Matthieu Delormeau depuis les coulisses, de quoi l'agacer. "Eh oh Delormeau ! Ta gu**** ! Ta gu**** ! Tu la fermes bordel ! Il est insupportable, sans déconner !", s'est-il exclamé, avec, comme d'habitude, beaucoup de second degré. Le beau blond est alors réapparu à l'antenne avant de recevoir une dernière remontrance de la part de Baba.

"Tu vois pas qu'on t'entends ? Tu t'assois, j'en ai rien à f*****, ça va pas du tout hein !", lui a expliqué Cyril Hanouna, en ne parlant non plus de sa veste, mais de son "attitude". A noter que Matthieu Delormeau a repris place sur le plateau dans la même tenue. Une séquence qui a suivi des félicitations de Cyril Hanouna à son chroniqueur, pour le record d'audience décroché par TPMP People samedi dernier.