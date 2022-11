Matthieu Delormeau : Remarque déplacée, habitude critiquée... Le chroniqueur pris en grippe sur TPMP

Matthieu Delormeau a pour réputation de ne pas avoir sa langue dans sa poche. Et de ne pas toujours faire l'unanimité auprès de ses collègues sur le plateau de Touche pas à mon poste, son altercation avec Gilles Verdez en mai dernier en étant le parfait exemple. Ce mardi 29 novembre, c'est sur un sujet bien plus léger, certes, qu'il s'est exprimé, à savoir Noël, mais ses propos n'ont pas pour autant fait l'unanimité sur le plateau.

Il a notamment expliqué qu'il avait trouvé une parade pour éviter de faire du shopping à l'approche du réveillon. "Je donne une petite liste de cadeaux à mon petit assistant, parce que je déteste faire les boutiques, faire la queue et tout ça. Il va les faire, il fait les paquets cadeaux, il marque les prénoms de mes neveux et tout. Après je les donne, je ne sais pas trop ce qu'il y a dedans... Je n'aime pas faire la queue, je n'aime pas les boutiques", a-t-il raconté, provoquant alors les huées de ses collègues. "Mais tu n'aimes pas les gens en fait !", s'est notamment offusquée Géraldine Maillet, toujours, bien évidemment, avec une pointe d'humour.

C'est compliqué, non ?

Quelques minutes plus tard, c'est une remarque à sa voisine de droite, Béatrice Rosen, qui soufflait alors sa 45e bougie, qui n'a pas bien été reçue par l'ensemble du plateau. Alors que la chroniqueuse expliquait qu'elle célébrerait son anniversaire avec son chéri le week-end prochain, Mattieu Delormeau a ajouté : "C'est compliqué de faire l'amour en semaine", ce à quoi Cyril Hanouna a répondu : "Ce soir ils vont faire un truc quand même !". "Non, j'suis pas sûr. C'est compliqué, non ?", a retorqué son chroniqueur en regardant dans les yeux la principale concernée, de quoi visiblement la gêner...

"Mais quelle lourdeur !", a alors constaté un de ses camarades sur le plateau. "Pardon, ma question gêne !", a réalisé Matthieu Delormeau. "Coucou mes amours, je vous aime !", s'est alors exprimée Béatrice Rosen face-caméra, faisant ainsi comprendre à son camarade que ses enfants étaient potentiellement devant leur poste et que cette conversation n'était, par conséquent, pas la bienvenue. "Du coup, je parlais pour moi...", a-t-il alors ajouté, afin de se rattraper, tant bien que mal...