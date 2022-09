Matthieu Delormeau et Gilles Verdez très fâchés depuis des mois : révélations et règlement de compte !

Lundi 12 septembre 2022, Cyril Hanouna était aux commandes d'un numéro inédit de Touche pas à mon poste sur C8. Entouré de ses chroniqueurs, il est revenu sur les sujets qui ont fait l'actualité, mais pas que. Au cours d'une séquence, l'équipe était invitée à dire ce qu'elle avait sur le coeur à Matthieu Delormeau. L'occasion pour Gilles Verdez de faire de tristes révélations.

"J'attendais ce moment pendant des mois", a tout d'abord confié Gilles Verdez. Et le mari de Fatou a révélé qu'il y avait des tensions entre Matthieu Delormeau et lui depuis des mois. "On ne se parle plus, on ne se dit même plus bonjour", a-t-il lancé à la surprise générale. Cyril Hanouna pensait que cette séquence allait être l'occasion de rire un peu, mais il a vite compris que son chroniqueur était très sérieux. Ce dernier a d'ailleurs poursuivi : "On a un fort 'ressentiment' l'un pour l'autre, en tout cas moi j'en ai un et je pense qu'il est partagé, depuis la polémique de l'année dernière sur le racisme et l'homophobie. J'ai totalement coupé les ponts avec Matthieu, je ne lui parle plus (...). Je ne l'évite pas en loge, mais je le regarde dans les yeux puis me détourne."

Matthieu Delormeau de marbre

Gilles Verdez était dans l'optique d'enterrer la hache de guerre, c'est pour cette raison qu'il a fait le premier pas. "Tu as été très violent, tu m'as blessé, mais moi aussi sans doute. (...) J'ai envie de repartir sur des bonnes bases", a-t-il déclaré avec regrets. C'est alors que Matthieu Delormeau a brisé le silence. "Je ne suis d'ordinaire pas rancunier, mais là (...) j'attendais de Gilles, depuis six mois, à défaut d'excuses au moins des regrets, rien n'est arrivé. Or, il sait très bien la raison de notre brouille. Elle est très violente. Je n'ai jamais compris que pendant six mois il n'ait pas eu la délicatesses, au moins en coulisses, de venir s'excuser ou d'exprimer des regrets. Tant qu'il n'y aura pas réparation, il n'y aura pas pardon", a déclaré le chroniqueur de 48 ans. Mais son rival ayant souligné qu'il ne regrettait pas ses propos, une réconciliation semble impossible.

Leur brouille date du 18 mai dernier. L'équipe de TPMP était invitée à réagir au refus du footballeur Idrissa Gueye de porter un maillot arc-en-ciel pour soutenir la cause LGBT+ et combattre l'homophobie. Et Gilles Verdez avait apporté son soutien au sportif, un choc pour Matthieu Delormeau. Les deux chroniqueurs avaient alors eu de vifs échanges. L'ancien employé de NRJ12 était allé jusqu'à insulter son collègue avant de quitter le plateau furieux. Très touché, il avait été absent de l'émission durant plusieurs jours.