Gilles Verdez a épousé Fatou : mariage surprise au Sénégal !

Gilles Verdez vient désormais de passer à l'étape supérieure avec sa chérie Fatou puisqu'à l'occasion du grand retour de TPMP, il a révélé qu'il l'avait épousée. Le sujet a été introduit par Cyril Hanouna, qui a évoqué "un énorme scoop". Dans un premier temps décidé à le dévoiler au public, il s'est ensuite rétracté en demandant au principal concerné d'annoncer la bonne nouvelle. "Marié !!!" s'est alors exclamé Gilles Verdez. S'en est suivi un tonnerre d'applaudissements pour le chroniqueur de 58 ans, qui est donc uni par le mariage avec sa chérie Fatou.

"Ils se sont mariés au Sénégal" a complété Baba, avant que Gilles Verdez ne précise qu'il s'agissait d'une cérémonie traditionnelle et que par conséquent, afin de respecter les coutumes du pays, il ne s'appelle pas Gilles là-bas mais "Soulymane". Un prénom qu'il a choisi lui-même, a-t-il confié en répondant à une question de Valérie Bénaïm. Quelques rires sont alors descendus des gradins. "Blague à part c'est très beau Souleymane" a souligné Kelly Vedovelli.

Une deuxième union en France ?

"Il est reconnu en France le mariage ?" s'est interrogé Matthieu Delormeau. "Non" a répondu le jeune marié avant de répéter qu'il s'agissait d'une cérémonie traditionnelle. Les chroniqueurs lui ont alors demandé quand est-ce qu'il organisera son mariage en France. "Dès que possible" a -t-il répondu, en assurant qu'il invitera ses camarades, à commencer par Cyril Hanouna, sans qui il ne serait pas marié a-t-il reconnu. Le 8 août dernier, Fatou partageait une vidéo de son homme en train de célébrer son anniversaire au restaurant, au Sénégal. Une destination chère à son coeur et où il se rend souvent, la preuve puisqu'il vient donc de se marier là-bas.

Pour rappel, Gilles Verdez avait demandé la main de sa belle en 2017, en direct dans l'émission de C8. Elle avait dit "oui" malgré son malaise. Une gêne dont le journaliste s'était justifié par la suite. "C'est pas son métier la télé (...) Si elle vient, c'est vraiment parce que c'est un acte d'amour pour moi (...) Elle est extrêmement pudique (...) Dans sa culture on ne montre pas ses sentiments" avait-il déclaré. Depuis, plus aucun malaise, uniquement de l'amour entre les deux tourtereaux... Et un mariage !