Gilles Verdez et sa fiancée Fatou : grande fête et tendre déclaration d'amour pour un jour spécial

Le chroniqueur et journaliste se dévoile par ailleurs très à l'aise au Sénégal, avec les proches de Fatou. Il s'agit sans doute d'une destination chère à son coeur et où il se rend souvent. Originaire du pays africain, sa fiancée avait d'ailleurs confié en février dernier vouloir organiser le mariage sur place. "Ça y est, on va se marier avec Gilles à Dakar !", avait-elle annoncé au téléphone avec Cyril Hanouna dans Touche pas à mon poste. En revanche, aucune date n'a encore été avancée.

Rappelons que le couple est tout de même fiancé depuis quatre ans. Gilles Verdez avait demandé la main de sa belle en 2017, en direct dans l'émission de C8. Et si elle avait dit "oui", Fatou était des plus mal à l'aise. Un comportement qui lui avait alors valu quelques critiques, jusqu'à ce que son futur mari ne vienne la défendre. "C'est pas son métier la télé ! Elle dirige un institut de beauté, elle n'est pas habituée, ici l'ambiance est intimidante pour elle. Si elle vient, c'est vraiment parce que c'est un acte d'amour pour moi, elle vient pour ça uniquement. Elle est extrêmement pudique, elle protège aussi ses enfants, sa famille, et dans sa culture, on ne montre pas ses sentiments", avait-il lâché.