Matthieu Delormeau de retour dans TPMP avec l'oeil amoché, il explique sa mésaventure

Cyril Hanouna ne l'a jamais caché : avec tous les chroniqueurs qui constituent Touche pas à mon poste, impossible de faire venir tout le monde en même temps. Pour équilibrer et renouveler au mieux son émission, l'animateur fait donc venir les membres de son équipe à tour de rôle. Cette méthode explique les absences parfois longues de certaines têtes comme Isabelle Morini-Bosc, Bernard Montiel ou encore Delphine Wespiser. Sauf celle de Matthieu Delormeau. Depuis plusieurs jours, l'ancienne star d'NRJ 12 était aux abonnés absents sans qu'aucune explication ne soit donnée par l'émission ou par le chroniqueur lui-même. Ce silence a fini par inquiéter les fans de l'animateur de TPMP People, inquiets de ne pas voir revenir celui qui, selon eux, donne du pep's au programme.

Le calvaire est néanmoins terminé pour les téléspectateurs ! Ce mercredi 1er juin, Matthieu Delormeau a fait son grand retour sur le plateau de TPMP après quelques jours passés dans le Sud de la France, à Cannes, pour recharger les batteries et côtoyer les stars de cinéma. La peau dorée et le sourire bright de Matthieu Delormeau n'ont malheureusement pas réussi à masquer le léger problème qu'il avait à l'oeil et qui n'a pas échappé à celui de Cyril Hanouna.

Tout content de retrouver l'un de ses chouchous sur le plateau, le papa de Bianca et Lino s'est presque directement tourné vers Matthieu Delormeau pour prendre de ses nouvelles après de nombreux jours passés loin des caméras. "Qu'est-ce que t'as eu à l'oeil ?", lui a-t-il demandé en constatant l'aspect rougi et à moitié fermé de son organe. Plus de peur que de mal pour le chroniqueur. Ce dernier a rassuré tout le monde en affirmant qu'il souffrait d'une "petite conjonctivite" : "Je l'ai chopée dans la mer, a-t-il indiqué. Je me suis baigné pendant le Festival de Cannes." Gilles Verdez n'a donc rien à voir avec tout cela.

Il y a plus d'une semaine, Matthieu Delormeau et Gilles Verdez se sont violemment écharpés sur le refus d'un joueur de football de porter les couleurs de la cause LGBT en soutien à la lutte contre l'homophobie. Très opposés dans le débat, les deux chroniqueurs ont fait voler les noms d'oiseaux jusqu'à ce que Matthieu Delormeau capitule et quitte le plateau. Depuis cette séquence, l'animateur n'avait pas remis les pieds dans l'émission, laissant croire que ce clash était la cause de sa longue absence. Ce mercredi 1er juin, Matthieu Delormeau n'a pas évoqué le sujet et a agi comme si de rien n'était. Si une explication a eu lieu, elle ne dépassera visiblement jamais le stade des coulisses.