Matthieu Delormeau toujours absent de Touche pas à mon poste : ses fans inquiets veulent des nouvelles

Il y a presque une semaine, un clash violent est survenu en direct entre Matthieu Delormeau et Gilles Verdez sur le plateau de Touche pas à mon poste. En total désaccord sur la polémique autour du joueur de foot Idrissa Gueye (qui avait décidé de ne pas porter les couleurs de la communauté LGBT lors d'un match en soutien à la lutte contre l'homophobie), les deux chroniqueurs s'étaient distribués des insultes. Matthieu Delormeau avait notamment traité son camarade d'"énorme connard" et d'"homophobe". Gilles Verdez avait surenchéri en cataloguant son rival de "raciste". Matthieu Delormeau avait fini par retirer son micro et quitter le plateau, furieux.

Le lendemain, il était absent de l'émission, trop "peiné" pour s'exprimer. Ce qui n'avait pas manqué d'agacer Cyril Hanouna. "Les comportements de starlettes, il n'y en aura pas ici. Quand on doit faire l'émission, on vient et on fait l'émission. C'est pas le Club Med ici", avait recadré l'animateur. Matthieu Delormeau faisait également l'impasse sur son émission hebdomadaire TPMP People et s'octroyait à la place un "séjour repos" dans le Sud de la France.

Mais alors qu'il s'est affiché plus apaisé et en forme sur les réseaux sociaux, le chroniqueur était toujours absent de Touche pas à mon poste lundi 30 mai 2022. Cyril Hanouna n'a pas pas fait de commentaires sur le sujet ce qui n'a pas rassuré les internautes. Sur Twitter, ils ont partagé leur inquiétude concernant l'avenir du chroniqueur dans le programme. "Tu nous manques grave mon petit Mathieu", "Hâte qu'il revienne dans l'émission c'est pas pareil sans lui", "Cyril Hanouna, pourquoi ne donne tu pas des nouvelles de @Mdelormeau ?", "Matthieu, quand reviens-tu à TPMP ? Tu manques à beaucoup de personnes !", "J'espère que Matthieu Delormeau sera de retour dans TPMP demain", "Sinon on peut avoir des nouvelles de Delormeau ?", "Matthieu Delormeau toujours absent, c'est bien triste", peut-on lire sur la plateforme sociale.