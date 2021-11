"Ça m'émeut encore" : Tonya Kinzinger victime d'une fausse couche, elle peine à évoquer le sujet

Etre maman, c'est sans doute l'un de ses plus grands bonheurs. Et fatalement, son rôle dans la série Un si grand soleil lui rappelle de jolis souvenirs. Janet, le personnage qu'elle incarne depuis 2018 dans la série de France 2, vient de se marier et pourrait donc commencer, d'une quelconque manière, à fonder une famille d'ici quelques épisodes. Ca tombe bien, la comédienne de 53 ans est passée par là. Elle a un grand fils de 18 ans, Sacha, qu'elle a eu avec son époux Bernard Lignon - qui était assistant réalisateur à l'époque de Sous le soleil -, et qui lui apporte du bonheur au quotidien.

"Mon fils a passé beaucoup plus de temps en France, mais je pense qu'il se sent très américain, avoue l'actrice dans les colonnes du magazine Nous Deux. C'est quelque chose d'inné chez lui. Il vit ici, mais nous allons beaucoup aux Etats-Unis." Tous les ans, aux alentours du 25 mai, Tonya Kinzinger prend le temps et la peine de rendre hommage à Sacha sur Instagram. Le jeune homme est devenu majeur il y a quelques mois à peine. Mais une douleur reste intacte, dans le coeur de la comédienne. C'est celle qu'elle ressent depuis qu'elle a été victime d'une fausse couche.

Ca m'a aidée à dépasser une certaine honte

Souvenez-vous, elle l'avait révélé au grand public, sur le titre Vole, quand elle avait participé à l'émission Danse avec les stars, en 2014, au bras de Maxime Dereymez. "Ca m'a aidée à dépasser une certaine honte, se souvient-elle. Le retour et l'accueil que j'ai reçus des autres femmes m'ont permis de comprendre que j'avais eu raison de franchir ce pas-là, ce qui avait été difficile pour moi. Les femmes étaient tellement aimantes et incroyables... Ca m'émeut encore quand j'en parle. Pendant la tournée de Danse avec les stars, à chaque fois que je dansais sur la chanson qui m'avait permis d'évoquer cet évènement, les gens se levaient. Ils m'ont vraiment accueillie. J'ai reçu des témoignages extrêmement touchants. Mais le plus important à mes yeux, c'est que ma prise de parole a aidé d'autres personnes : tout le monde s'est senti moins seul..."

