Tonya Kinzinger maman : son fils Sacha a déjà 17 ans, l'actrice émue et fière

On connaît tous Tonya Kinzinger pour avoir incarné Jessica dans Sous le soleil, pour les diagnostics du Docteur Janet Lewis dans Un si grand soleil ou pour les aventures extraordinaires de Cathy dans Extrême limite. Mais à 51 ans, la comédienne retient davantage un autre engagement : celui que lui a offert son fils Sacha en naissant en 2003. C'est pourquoi, sur Instagram, la belle Américaine lui a rendu hommage, pour son anniversaire, en dévoilant de rares photographies issues du passé.

Émue, Tonya Kinzinger a déclaré sa flamme à son grand fils, qui s'approche dangereusement de la majorité. "Il y a 17 ans, ma vie prenait tout son sens, écrit-elle, émue. Rien n'aurait pu me préparer à ce tsunami d'amour lorsque tu as posé tes yeux sur moi. Dès ton premier souffle, tu m'as offert le plus beau rôle de ma vie, celui de maman ! Te regarder grandir, t'épanouir pour devenir le jeune homme talentueux, drôle et attentionné que tu es aujourd'hui me comble de joie et je sais que rien n'est impossible pour toi ! Tes rêves peuvent devenir ta réalité. Je suis très fière de toi. Bon anniversaire Kiddo. Je t'aime."